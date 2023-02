Entwicklung der Innenstadt Welzheim: HGV kritisiert Verwaltung und Gemeinderat

Wie geht es nun mit der Entwicklung in der Innenstadt in Welzheim weiter? Was passiert mit den Leerständen? Nach dem Abschlussbericht der Innenstadtberater der IHK Stuttgart hieß es seitens der Welzheimer Stadtverwaltung mit Zustimmung des Gemeinderats, dass man sich mit dem Handels- und Gewerbeverein (HGV) Welzheim zeitnah zusammensetzen möchte, um konkrete Lösungen zu besprechen. Seitens der Welzheimer Gemeinderäte ist bisher nach Rücksprache mit dem HGV nur die Piraten-Partei mit Philip Köngeter auf die HGV-Verantwortlichen herangetreten.

„Sonst noch niemand, und auch von der Stadtverwaltung kam noch kein Signal, wann wir uns treffen“, bestätigt dies HGV-Mitglied Jürgen Müller. Aber nicht nur das Treffen sei noch offen, viel mehr ärgere den HGV Welzheim das Vorgehen der Stadtverwaltung mit dem Abschlussbericht der Innenstadtberater. Man habe erst einen Tag vor der Gemeinderatssitzung alle Unterlagen vollständig erhalten, so dass keine Zeit war, sich ausführlich einzuarbeiten oder gar zu einer Stellungnahme in den Rat kommen zu können.

Schriftliche Stellungnahme des HGV Welzheim mit deutlicher Kritik

In einer schriftlichen Stellungnahme zu den Zeitungsartikeln in der Welzheimer Zeitung am 8. und 9. Februar schreibt der HGV Welzheim:

„Sehr geehrte Damen und Herren, Bezug nehmend auf die Zeitungsberichte möchte der HGV Welzheim eine Stellungnahme abgeben und eine Richtigstellung. Das Zeitfenster von zwei Wochen, wie von Bürgermeister Thomas Bernlöhr geschrieben, stimmt nicht ganz. Einen Teil des Berichtes der Innenstadtberater für Welzheim hat der HGV am 9. Januar 2023 erhalten, so dass zum Rathausgespräch am 11. Januar 2023 keine Grundlage vorhanden war, um darüber zu diskutieren. Der zweite Teil des Berichtes des Innenstadtberaters ging am Abgabetag (26. Januar 2023) bei der HGV-Geschäftsstelle ein. Ein Tag vor der turnusgemäßen Ausschusssitzung am 25. Januar 2023, so war keine Zeit für eine Stellungnahme bis zum 26. Januar 2023. Aus Sicht des Handels- und Gewerbevereins war in der Kürze der Zeit keine qualifizierte Stellungnahme in schriftlicher Form möglich, da mehrere Punkte aufkamen, die seitens des HGVs zusammen mit der Stadtverwaltung und den Gemeinderäten in einer gemeinsamen Diskussionsrunde aufgearbeitet werden sollten. In unserem Schreiben vom 26. Januar 2023 an die Stadtverwaltung haben wir Gesprächsbereitschaft mit der Stadtverwaltung und den Gemeinderäten signalisiert. Bis zum heutigen Tag ist noch niemand auf den HGV zugekommen, außer einer Fraktion. Der HGV steht einer Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen positiv gegenüber.“

Unterschrieben wurde dieser Brief vom ersten Vorstand des HGV Welzheim, Martin Kohnle.

"Nicht zu viel Zeit verstreichen lassen"

Nach weiteren Rückfragen der Welzheimer Zeitung ist der HGV Welzheim auch mit der Herangehensweise der Innenstadtberater nicht einverstanden. „Wer wurde denn hier gefragt, und wann und warum? Das erscheint uns nach unseren Gesprächen mit den Welzheimer Bürgern und Geschäftsleuten alles etwas seltsam“, sagt Jürgen Müller, der aber auch betont, dass man diese Ergebnisse gerne aufgreifen könne, um nun über konkrete Verbesserungen für Welzheims Innenstadt zu diskutieren.

„Nur sollten wir hier nicht zu viel Zeit verstreichen lassen“, so Müller. So hofft der HGV Welzheim, dass möglichst bald alle Fraktionen und die Verwaltung auf den HGV zukommen.

Auch auf Nachfrage der Welzheimer Zeitung bei den jeweiligen Fraktionen des Gemeinderats kamen bis dato noch keine schriftlichen Stellungnahmen zur Innenstadtentwicklung, außer seitens der Piraten.