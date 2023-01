Er hat das Ortsbild von Welzheim mit geprägt: Stadtplaner Uli Finke im Ruhestand

Uli Finke hat im Welzheimer Rathaus Adieu gesagt. Nach rund drei Jahrzehnten hat sich der Stadtplaner in den Ruhestand verabschiedet. In der vergangenen Woche kam der Rentenbescheid - von der Seekasse. Der 63-Jährige ist zu Beginn seines Berufslebens ein halbes Jahr zur See gefahren, erzählt er schmunzelnd. „Nach der Schule gab es kein Work & Travel“, erinnert er sich. So trampte er nach Hamburg und fand Arbeit auf einem Stückgutfrachter. Mit ihm fuhr er nach Finnland, durch den Ostseeraum, in die Biskaya, nach Nordafrika und ins Mittelmeer.

Erstes großes Projekt: Die Umgehungsstraße konzipieren

Uli Finke, in Schorndorf aufgewachsen, dachte nach dem Abitur darüber nach, Meeresbiologie zu studieren. Er entschied sich aber letztlich für ein Studium der Landschaftsarchitektur und des Naturschutzes.

Nach Stationen im Landratsamt in Forchheim in der Fränkischen Schweiz sowie in einem Landschaftsarchitekturbüro in Backnang kam Finke 1993 als Stadtplaner nach Welzheim. Und mitten hinein in spannende Zeiten. Es galt, als erstes großes Projekt die Umgehungsstraße zu konzipieren.

Damals rauschten täglich 13.000 Fahrzeuge inklusive Lastwagen durch die Wilhelmstraße - Tendenz steigend. Das Projekt war nicht unumstritten, und Finke kann die kritische Überschrift der Welzheimer Zeitung anlässlich der Einweihung heute noch zitieren. In Plänen war die Umgehungsstraße bereits 1936 enthalten, berichtet der Fachmann, mit ähnlicher Trassenführung. Für die Straße sprachen, so Finke, steigende Verkehrszahlen, mehr Lebensqualität für die Anwohner und eine lebendige Innenstadt, ein funktionierender Einzelhandel sowie eine hohe Aufenthaltsqualität für Fußgänger und Radfahrer.

Die Umgehungsstraße war sein erstes großes Projekt. Sein „Kerngeschäft“, so Finke, war die Entwicklung von Baugebieten, Flächen für Wohnbau und Gewerbe. Wohngebiete wie „Hohe Tanne“, „Rötelfeld“ mit verschiedenen Bauabschnitten sowie „Höhe/Halde“ entstanden.

Dazu wurde im Innenbereich nachverdichtet. So wurden zum Beispiel im Bereich des Römerwegs Wohnbauflächen geschaffen, wo einst ein Sägewerk stand.

Der Mensch lebt inzwischen auf viel mehr Wohnfläche als früher

Uli Finke hat diese Baugebiete geplant - und das reflektiert. Vor 30 Jahren, als er nach Welzheim gezogen ist, zählte die Stadt 11.000 Einwohner. Seither wurden 25 Hektar für Baugebiete bebaut, und heute hat Welzheim immer noch rund 11.000 Einwohner. Der Mensch lebt inzwischen auf viel mehr Wohnfläche als früher. „Es gibt aus meiner Sicht keinen Wohnraummangel, bloß ein Verteilungsproblem.“

Was tun? Gerade ältere Menschen brauchen gute Alternativen zu zu groß gewordenen Häusern, kleinere Wohnprojekte in ihrer Umgebung, einigermaßen bezahlbar, findet der Fachmann. Eine Senioren-WG sei schwer organisierbar im Alter. Vielleicht könnte man das Wohnungsproblem auch über den Geldbeutel lösen, sinniert er weiter. Jene, die mehr Wohnflächen bewohnen, könnten eine Ausgleichsabgabe für sozialen Wohnungsbau leisten. Und sicher hilft eine frühe Planung: „Vielen Häusern, die heute gebaut werden, fehlt die Flexibilität im Grundriss, um eine Wohnung abzuteilen.“

Ein weiterer Schwerpunkt von Uli Finkes Tätigkeit waren diverse Abschnitte der Stadtsanierungen. Angefangen beim Gottlob-Bauknecht-Platz vor der Volksbank. Der war einst ein asphaltierter Parkplatz. Entstanden ist ein Platz mit Bäumen, Spielgerät und Platz zum Eisessen. Auf dem Hermann-Schlotterbeck-Platz wurden Parkplätze angelegt, Pauls Imbiss bekam sein Domizil, Grünanlagen entstanden.

Tempo 20 in der Wilhelmstraße, der Burg- und der Bahnhofstraße

Später, die Umgehungsstraße war bereits gebaut, bekamen die Wilhelmstraße, die Burg- und die Bahnhofstraße als Durchfahrtsstraßen in der Innenstadt verkehrsberuhigte Bereiche, Tempo 20 und mehr Aufenthaltsqualität.

Der Bereich am Feuersee mit dem Areal zur Metzgerei Wieland bildete einen weiteren Schwerpunkt der Stadtsanierung. Die Stadt konnte Grundstücke kaufen und das Gelände neu gestalten. Der See bekam eine Flachwasserzone, ein neues Geländer und die Holzterrasse. „Es ist attraktiver geworden“, sagt Uli Finke zum Gebiet. Orte der Begegnung und Aufenthaltsqualität schaffen, „das ist auch ein Hauptziel der Stadtsanierung“. Davon profitieren ebenso Einzelhandel oder Gastronomie, ergänzt er.

Den jüngsten Abschnitt der Stadtsanierung findet Uli Finke „total gelungen“: die Freitreppe vor der St.-Gallus-Kirche, die den Oberen und den Unteren Kirchplatz verbindet. Mit dem Kinderspielplatz ist ein Anziehungspunkt in der Innenstadt entstanden, sie ist lebendiger geworden, bilanziert er.

Endhaltestelle der Schwäbischen Waldbahn an den Stadtpark verlegt

Apropos Spielplätze: Die hat Uli Finke besonders gern geplant. Hinzu kamen zum Beispiel auch die Umgestaltung des Aichstrut-Stausees als Freizeitgebiet, die Gestaltung des Friedhofs mit neuen Bestattungsformen, „und der Stadtpark hat auch aus dem Dornröschenschlaf“ gefunden. Als die Schwäbische Waldbahn 2010 in Betrieb gehen sollte, entstand die Idee, die Endhaltestelle anstatt der ursprünglich angedachten an den Stadtpark zu verlegen, einen Spielplatz anzulegen und einen Biergarten zu initiieren. Eine glückliche Synergie, wie die Zukunft zeigte. Der Römerspielplatz wurde jüngst erneuert, verbessert und zieht viele Familien auch aus dem Umland an.

Im Stadtpark wurde der Poetenpfad auf Vorschlag Finkes mit Gedichtstationen an besonderen Durchgängen gestaltet, deren Vorbild er als sogenannte Tori-Bögen bei einem Urlaub in Japan entdeckt hatte. Der Bewegungsparcours entstand zudem.

Viele Naturschutzkonzepte wurden außerdem umgesetzt. Biotope als naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen für die Baugebiete wurden vernetzt geplant entlang von sogenannten Biotopachsen, zum Beispiel im Leintal. Das bewirkte mehr als ein Ausgleich direkt an den Baugebieten. Die Liste ließe sich fortsetzen.

Gern bat Finke für Projekte die Welzheimer hinzu, vielfach plante er selbst. Die Projekte wurden nur in Teamarbeit möglich, betont er. „Ich habe tolle Kollegen gehabt.“

Ein vielseitiges Berufsleben ist nun zu Ende gegangen. Doch Finke ist ob des Ruhestands nicht bange. Er ist künstlerisch aktiv und gestaltet Eichenstelen, will Sport treiben. Dank einer Ferienwohnung, die die Familie vermietet, kommen Gäste ins Haus. „Man lernt nette Leute kennen.“ Und seit einem halben Jahr gibt es einen Enkel, „der uns alle verzaubert. Der Römerspielplatz ist rechtzeitig fertig geworden“, scherzt Finke.