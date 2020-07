Erdbeerstand in Welzheim ist am Sonntag um 3.40 Uhr niedergebrannt – Brandstiftung?

Nach Winterbach und Schwäbisch Gmünd ist nun Welzheim dran. Der dritte Erdbeerstand in Folge fiel den Flammen zum Opfer. Der Welzheimer Erdbeerstand ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 4 Uhr abgebrannt. Ist ein Serientäter unterwegs? War es überhaupt Brandstiftung in Welzheim? Auf Nachfrage bei der Polizei hieß es, dass man aktuell nicht von Brandstiftung ausgehen könne. Die Untersuchungen seien aber noch nicht abgeschlossen.