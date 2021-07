Neun Monate ist es her, dass die Kultursäule Welzheim das letzte Konzert veranstaltet hat; am vergangenen Samstag boten Jürgen Ohnemus (Gitarre) und Jochen Narciß-Sing (Violine) dem Publikum in der Eugen-Hohly-Halle zum ersten Mal wieder die Gelegenheit, Musik live zu erleben - und das auf einem begeisternd hohen Niveau.

Die Bühne befindet sich an diesem Abend um 19 Uhr überraschenderweise an der linken Seitenwand, die Bestuhlung zieht sich schräg durch die Halle, damit der nötige