In den Kindergärten wird wieder gespielt und gesungen, fröhliche Kinderstimmen sind nach Monaten gespenstischer Stille zu hören. Erziehern und Eltern ist erleichterter zumute, seit am Montag in Welzheim alle Kindergärten in den Regelbetrieb zurückgekehrt sind - unter Pandemiebedingungen.

„Wir hatten bei wunderschönem Wetter einen guten Start im Wald und auch im Kindergarten. Es hat kurz gedauert, bis die Kinder sich wieder daran gewöhnt haben, was man da machen kann und wie man mit