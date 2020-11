Der wirtschaftliche Abschwung kündigte sich bereits Ende letzten Jahres an. Hinzu kamen Handelsstreitigkeiten der USA mit China und der EU, der Brexit und die Frage der Zukunftsfähigkeit der Automobilindustrie in Deutschland. Im März kam dann noch Corona ums Eck. So einiges ist nun durcheinandergeraten, um es simpel zu formulieren. Im großen Weltgeschehen wie im ganz individuellen persönlichen Umfeld. Gerade jetzt sehnen sich die Menschen nach Halt und Tradition.

So wie Margit Schüle