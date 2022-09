Erziehermangel: Warum es der Stadt Welzheim besser geht als anderen Kommunen

Landauf, landab fehlen Erzieherinnen und Erzieher. Im Landkreis müssen Betreuungszeiten verkürzt werden, Kita-Plätze sind mitunter rar. Was tun? „Kita-Gruppen sollen in Zukunft größer werden, so die BW-Regierung“, hatte der SWR kürzlich berichtet. „Angesichts des Erziehermangels und der hohen Zahl an Flüchtlingskindern will die baden-württembergische Landesregierung auf gewisse Standards in der Kinderbetreuung verzichten.“

Was heißt das nach derzeitigem Stand? Es soll der Mindestpersonalschlüssel weiterhin, wie während der in der Corona-Pandemie erlassenen Ausnahmeregelung, um 20 Prozent unterschritten werden dürfen, wenn eine Fachkraft durch zwei Zusatzkräfte ersetzt wird. Eine Fachkraft kann im Notfall bis zu acht Wochen auch nur von einer Hilfskraft ersetzt werden. Die maximale Gruppengröße soll weiter erhöht werden, die genaue Zahl steht noch nicht fest. Der erste Entwurf einer neuen Verordnung, die rückwirkend zum 1. September gültig sein soll, ist bereits online (wie unsere Zeitung bereits jüngst in der Rems-Murr-Rundschau berichtet hatte).

Denise Frank, Sachgebietsleiterin für Soziales und Kindergärten im Welzheimer Rathaus, kennt die Situation in den städtischen Kindergärten aus der Praxis.

Die gestaltet sich in Welzheim indes noch anders als andernorts. Der Fachkräftemangel ist ein Problem, bestätigt auch Denise Frank. Doch ist die Limes-Stadt noch in einer vergleichsweise komfortablen Situation. „Wir kommen in Welzheim gut hin. Wir können unsere Stellen besetzen.“

Stadt musste keine Betreuungszeiten aufgrund des Erziehermangels reduzieren

Einschränkungen von Betreuungszeiten hat es in den städtischen Kindergärten schon mit der Corona-Pandemie an einzelnen Tagen gegeben, auch mal zwei Wochen, weiß Denise Frank. So wurden etwa im Ganztagsbereich im Kinderhaus einzelne Gruppen vorübergehend früher und stundenweise beschränkt in der Corona-Zeit, wenn es mehrere Krankheitsfälle gab. Aber: Die Stadt musste keine Betreuungszeiten aufgrund des Erziehermangels reduzieren. Auch musste in der Corona-Zeit und bis heute nicht über reguläre Gruppengrößen hinausgegangen werden. Diesbezügliche befristete Ausnahmemöglichkeiten des Landes mussten nicht genutzt werden.

Akut ist das Thema Erziehermangel in Welzheim derzeit nicht. Aktuell sucht die Stadt im Kinderhaus eine Leitung für den Krippenbereich, und Fluktuation gibt es natürlich auch immer, aber keinen gravierenden Fachkräftemangel. „Momentan geht es uns auf jeden Fall im Vergleich zu anderen Kommunen besser“, so Denise Frank.

„Das ist eine andere Herausforderung mit dem Schichtbetrieb für die Mitarbeiter“

Ein Großteil der Erzieherinnen sei in kleineren Einrichtungen beschäftigt. Es seien langjährige Mitarbeiterinnen, oftmals ortsansässig, die sich mit der Einrichtung verbunden fühlen. Das Thema Fluktuation sei eher eins im Kinderhaus, etwa, wenn von den jüngeren Mitarbeiterinnen jemand in Elternzeit geht, in geringerem Stundenumfang wieder einsteigt und somit nicht mehr in Vollzeit arbeitet. Dazu kommen mehr Kinder und die Ganztagsbetreuung. „Das ist eine andere Herausforderung mit dem Schichtbetrieb für die Mitarbeiter.“

Männliche Erzieher oder Kinderpfleger gibt es in den Kindergärten der Stadt nicht

Die Regelbetreuung in den Kindergärten oder verlängerte Öffnungszeiten können die Erzieherinnen besser mit der eigenen Familie vereinbaren, stellt Denise Frank fest. Denn sehr häufig sind Frauen im Erzieherberuf beschäftigt. Einen männlichen Erzieher oder Kinderpfleger gibt es zumindest in den städtischen Kindergärten Welzheims nicht.

Bedarf an Betreuungsplätzen besteht auch in Welzheim, und hier zeigen sich durchaus Veränderungen. „Wir waren in der Vergangenheit in der komfortablen Situation, dass wir Eltern in der Regel ihren Wunsch-Kindergarten und Wunsch-Aufnahmetermin zusichern konnten“, sagt die Sachgebietsleiterin. „In der Situation sind wir momentan nicht mehr.“

Um Kindergartenplätze zu schaffen, tut sich derzeit viel in der Stadt. Planungen für einen Natur-Kindergarten, der in einer Jurte unterkommen soll, laufen, ebenso wie für einen klassischen Waldkindergarten. Im Kindergarten in Breitenfürst werden, wenn das Bauprojekt abgeschlossen ist, drei Gruppen entstehen. Der Waldorf-Kindergarten, der momentan vorübergehend im städtischen Gemeinschaftsheim untergekommen ist, wird wieder in sein saniertes Domizil in Aichstrut umziehen. Dort wird er zukünftig zwei Kindergartengruppen statt bisher einer und die Spielgruppe für unter Dreijährige anbieten.

Im Kinderhaus gibt es neue Buchungsmöglichkeiten im Ganztagsbereich

Die Nachfrage nach Ganztagsplätzen steigt in Welzheim. Doch gibt es auch Kinder im Ganztagsbereich, die keine Betreuung bis 17 Uhr brauchen. Im Naturkindergarten sollen künftig 34 Wochenstunden als VÖ-plus angeboten werden, um mehr Pendlerzeiten für Eltern abzubilden. „Die Ganztagsplätze sind relativ teuer, wenn man sie nicht im ganzen Umfang braucht.“

Auch im Kinderhaus gibt es seit diesem Monat neue Buchungsmöglichkeiten im Ganztagsbereich. Die Eltern können eine Zwischenstufe wählen und die Ganztagsbetreuung an drei oder fünf Tagen nur bis 15 Uhr nutzen. Werden die entsprechenden Kinder bereits dann in den Gruppen abgeholt, kann die Stadt das Personal auch effizienter einsetzen, gibt Denise Frank zu bedenken.

Vorbereitungen laufen, um duale Ausbildung für Erzieherberuf anzubieten

Zum Thema Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher hat sich die Welzheimer Stadtverwaltung ebenfalls Gedanken gemacht. Die Vorbereitungen laufen, um Interessierten eine duale Ausbildung für den Erzieherberuf bei der Stadt anbieten zu können, die dann auch durchgängig vergütet wird.