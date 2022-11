Experimentiertag an der Kastellrealschule: Siebtklässler erklären Grundschülern die Physik

Den naturwissenschaftlichen Experimentiertag gibt es an der Kastellrealschule schon seit 2005. In den vergangenen zwei Jahren ist er pandemiebedingt ausgefallen, aber am Freitag fanden sich rund 200 Viertklässler im Schulgebäude ein, um selbst chemische und physikalische Experimente auszuprobieren.

Magische Tricks? Oder Logik der Physik?

Musawara aus der Klasse 7 b steckt je einen Strohhalm in zwei Wassergläser und lässt das Mädchen, das zum Experimentiertag gekommen ist, gleichzeitig hineinpusten. Wo blubbern mehr Bläschen? Ganz einfach - in dem Glas, in dem sich mehr Wasser befindet. Am Tisch schräg gegenüber legt Janne ein Stück Pappe auf ein halbvolles Glas und fordert einen der kleinen Teilnehmer dazu auf, eine Münze auf das überstehende Pappstück zu legen.

Experimente und Bastelei: So lernen Real- und Grundschüler

Ergebnis: Münze und Pappe fallen herunter. Das Glas daneben ist randvoll. Janne drückt ein zweites Stück Pappe sachte darauf und wieder wird die Münze auf das überstehende Stück gelegt. Diesmal bleibt die Pappe oben, die Münze auch - weil das Wasser im Glas so hoch steht, dass die Oberflächenspannung beides trägt.

Die Experimente sind einfach, aber verblüffend. Wieso schwimmt eine magnetisierte Nadel auf der Wasseroberfläche? Was passiert, wenn man Essig und Backpulver miteinander mischt? Es entsteht Kohlendioxitgas; mit dem pustet Siebtklässler Keanu ein Teelicht aus. Und Schülerin Dinnajla zeigt mit einem Glas, das man über ein Teelicht stülpt und dann kopfüber ins Wasser drückt, dass die Flamme nicht etwa durch die Flüssigkeit erlischt, sondern durch den Mangel an Sauerstoff.

Siebtklässer haben alles für die Viertklässler vorbereitet

Die Teilnehmer können nicht nur neue Erkenntnisse, sondern auch ein Andenken mit nach Hause nehmen; an einem Tisch wird mit Hilfe einer Plastikflasche Mehl in einen Luftballon gefüllt. Der wird zugeknotet und bemalt - fertig ist der Stressball zum Drücken.

An drei Projekttagen haben die Siebtklässler den Experimentiertag vorbereitet und die Experimente ausprobiert (die ja möglichst funktionieren sollten). Sie haben die dazu nötigen Materialien selbst besorgt, die Anleitungen geschrieben und sich darauf vorbereitet, den jüngeren Schülern zu erklären, was vor ihren Augen passiert.

Alternativprogramm: Rallye durch die Schule

In der pädagogischen Fachsprache nennt man das „Cross-age teaching“, und lernen tun dabei beide Seiten. Dass naturwissenschaftliches Interesse eine rein männliche Sache ist, stimmt übrigens schon lange nicht mehr; es interessieren sich laut Felix Schmid inzwischen deutlich mehr Mädchen als Jungs für Chemie, Biologie und Physik.

Wer nicht an den Experimenten teilnehmen will, kann an diesem Vormittag eine Rallye durch die Kastellrealschule machen. Das dient, meint Physiklehrer Felix Schmid, auch dazu, den Viertklässlern vor dem Wechsel in die weiterführenden Schulen das eigene Haus schon ein wenig „schmackhaft“ zu machen - aber das ist nur ein angenehmer Nebeneffekt.

Hauptsächlich sollen die Kinder hier einen schönen Tag verbringen und herausfinden, dass Naturwissenschaften nicht trocken und langweilig sind, sondern eine spannende Sache.