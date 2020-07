Am Sonntag, 26. Juli, war es wieder so weit. Der Musikverein Stadtkapelle Welzheim e. V. hatte seinen ersten Auftritt nach der langen „Corona-Pause“. Ende Juni durfte der Probenbetrieb unter strengen Auflagen wieder aufgenommen werden. Und so dachten sich die Musiker, vor der Sommerpause ein kleines Konzert im Biergarten vorzubereiten.

Mit einem bunten Programm präsentierte sich der Musikverein mit rund 30 Musikern auf und vor der Bühne, um natürlich den vorgeschriebenen Abstand