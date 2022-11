Familienspaß am 4. Dezember bei "Advent im Park" in Welzheim - das wird geboten

Viele Welzheimer, aber auch Menschen aus dem Umland fragen sich, ob es wieder einen geschmückten Tannwald in der Advents- und Weihnachtszeit geben wird?

„Nein, der Wald benötigt einmal eine Pause, aber dafür gibt es unseren Mitmach-Advent im Park, also lautet die Antwort auch ja“, erklärt Organisator Walter Hieber aus Welzheim.

Am 4. Dezember findet in Welzheim nach zweijähriger Pause wieder der „Advent im Park“ statt. „Kein Markt, dafür viel Adventsstimmung und Programm, ein echter Mitmach-Advent für Große und Kleine“, das versprechen Uwe Lehar von der Stadtverwaltung und die beiden Naturparkführer Walter Hieber und Dr. Manfred Krautter, Erfinder und Macher des „Advents im Park“. Wenn am Sonntag, 4. Dezember, der Welzheimer Stadtpark in einen Mitmach-Adventspark verwandelt wird, soll nach der Idee der Initiatoren Adventsstimmung ohne Konsum aufkommen.

Start ist um 11 Uhr. Die Schwäbische Waldfee ist da, erzählt Weihnachtsgeschichten und verteilt Schoklädle und Autogrammkarten. Ein Mitmachprogramm rund um die große Feuerstelle soll es geben mit Stockbrot, Bratäpfeln und selbst gebrutzelten (oder fertig gegrillten) Würstle, Glühwein und Punsch – alles regional.

Außerdem Bastelangebote, Weihnachtsgeschichten und -märchen, gemeinsames Adventsliedersingen mit dem CVJM-Posaunenchor, Mitmachaktionen, Spiele, Entdeckungen unter fast jedem Baum, Lägerle-Bauen, einen Süßigkeiten-Kletterbaum, eine riesige Schneekugel, der Poetenpfad wird zum Weihnachtsgedichte-Pfad, und vieles mehr.

Wer etwas zur Gestaltung des Adventsgärtleins beitragen möchte, darf gerne weihnachtliche Deko, Christbaumschmuck usw. mitbringen. Erlaubt ist, was gefällt.

Wenn gegen 16 Uhr die Dämmerung anbricht, wird der Park von Hunderten Lichtlein und zahlreichen Feuerstellen stimmungsvoll illuminiert, nebst kleiner Jongliershow mit Licht und Feuer um 17 Uhr und Fackelwanderung um 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Wer möchte, kann diesen Adventssonntag zusammen mit einer Dampfzugfahrt der Schwäbischen Waldbahn ab Schorndorf zum perfekten Familien-Erlebnistag machen. Wer am Haltepunkt „Tannwald“ aussteigt, ist nach wenigen Metern am Stadtpark.

Informationen zum Advent im Stadtpark gibt es bei den Naturparkführern Walter Hieber, Telefon 07182/935697, Mail: info@waldentdecker.de oder Dr. Manfred Krautter, Telefon 07181/83994, Mail: krautter@die-naturparkfuehrer.de.