Finanzen in Welzheim: Warum der Kämmerer trotz guter Zahlen zur Vorsicht mahnt

Grundlage ist die Mai-Steuerschätzung für den Finanzzwischenbericht der Stadt Welzheim, den Kämmerer Wolfgang Schray am Dienstag in der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause vorlegte.

„Der Ergebnishaushalt 2021 in Welzheim wird mit einem Ergebnis in Höhe von zwei Millionen Euro voraussichtlich deutlich positiv abschließen. In der Haushaltsplanung 2021 war ein Ergebnis in Höhe von 126 900 Euro geplant. Das gegenüber der Haushaltplanung deutlich bessere Ergebnis ist hauptsächlich auf die Gewerbesteuer mit einem Plus von 907 000 Euro, den deutlich höheren Schlüsselzuweisungen (plus 644 000 Euro) und einem deutlichen höheren Anteil am Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von zusätzlichen 453 000 Euro zurückzuführen“, so Schray.

Auf der Aufwandsseite erreiche das vorläufige Ergebnis nicht ganz die Planansätze, so dass ein deutlich höheres Gesamtergebnis zu verzeichnen sein wird. „Dieses Ergebnis kann der Ergebnisrücklage zugeführt werden und erleichtert es der Stadt Welzheim, die Ergebnishaushalte der kommenden Jahre auszugleichen. Das laufende Haushaltsjahr 2022 entwickelte sich bis zur Jahresmitte sehr gut“, äußerte sich der Kämmerer.

Die Einnahmen bei der Grundsteuer A und B haben die Ansätze aus der Haushaltsplanung fast erreicht, die zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen sind derzeit bereits deutlich über dem Ansatz in Höhe von 3,5 Millionen Euro (ein Plus von 736 000 Euro). Auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liege inflationsbedingt um 16 000 Euro über dem Ansatz, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werde voraussichtlich am Jahresende um 515 000 Euro über der Planung liegen.

„Insgesamt ist zu erwarten, dass der Bereich Steuern und ähnliche Abgaben mit einem Plus von knapp 1,3 Millionen Euro abschließen wird. Die Bewirtschaftungskosten können in diesem Jahr aber noch steigen. Zwar sind die Lieferverträge der Stadt für Gas und Strom langfristig abgeschlossen und beinhalten eine weitgehende Preisgarantie. Das Ausrufen der Gasmangellage kann aber nach dem Energiesicherungsgesetz dazu führen, dass zumindest bei der Gaslieferung auch bedeutende Preissteigerungen unverzüglich an die Abnehmer durchgereicht werden können. Die gestiegenen Preise für die Öl- und Pelletheizungen werden zu einem Anstieg führen, der sich voraussichtlich aber im Rahmen hält“, erklärte Wolfgang Schray die Lage rund um die Diskussionen zur Öl- und Gaskrise.

Einige Großprojekte, wie die Erweiterung des Kindergartens in Breitenfürst, die Sanierung des Kindergartens in Aichstrut, die Sanierung des Limes-Gymnasiums, die Sanierung der Richard-Wagner-Straße und die Neugestaltung des Römerspielplatzes sind derzeit in der Umsetzung und können laut Kämmerer im laufenden Jahr abgeschlossen werden.

„Der Ausblick auf den Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026 ist nach der aktuellen Steuerschätzung vom Mai dieses Jahres immer als noch sehr optimistisch anzusehen. Die Steuerschätzer gehen davon aus, dass den Kommunen in Baden-Württemberg im Zeitraum von 2023 bis 2026 gegenüber der Steuerschätzung vom November 2021 nochmals mit deutlich höheren Einnahmen zu rechnen ist. So ist insbesondere damit zu rechnen, dass sich die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nochmals deutlich erhöhen werden“, so Wolfgang Schray.

Aktuell ist die Haushaltsplanung für das Jahr 2023 bereits in Erarbeitung. „Dabei muss im Bereich der Bewirtschaftungskosten mit Preisanstiegen gerechnet werden. Bei einem derzeitigen Planansatz von einer Million Euro muss mit einer Steigerung der Ausgaben nach Auslaufen der Strom- und Gaslieferungsverträge in der mittelfristigen Finanzplanung von mindestens 70 bis 80 Prozent gerechnet werden. Dies alleine führt dann zu einer Belastung des Ergebnishaushaltes, die sehr wahrscheinlich nicht durch die zu erwartenden höheren Steuereinnahmen und Landeszuweisungen ausgeglichen werden kann“, erklärte der Kämmerer dem Gremium am Dienstagabend im Welzheimer Rathaus. Die genauen Kennzahlen des Ergebnishaushaltes stehen nach dem Bekanntwerden des Haushaltserlasses, voraussichtlich Mitte August 2022, fest.

Trotz der positiven Zahlen mahnt der Kämmerer zur Vorsicht

Kämmerer Wolfgang Schray ist zwar froh, dass die Zahlen aktuell gut aussehen, aber er mahnte zur Vorsicht: „Ich gehe davon aus, dass die Steuerschätzung im November anders ausfällt. Es ist besser, wenn wir weiter behutsam agieren, denn ich glaube nicht, dass wir in den nächsten Jahren weiterhin einen Zuwachs, zum Beispiel bei den Gewerbesteuern, haben. Irgendwann wird sich Corona und vermutlich der Ukraine-Krieg auch auf die Kommunen auswirken.“ Denn klar sei, die Energiekosten werden teurer, besonders das Gas. „Daher müssen wir noch abwarten, wie hoch dann die Ausgabenseite im Endeffekt aussieht“, so Schray. Welzheims Bürgermeister Thomas Bernlöhr erklärte: „Wir können und werden weiterhin alles tun, was nötig ist, und bleiben optimistisch.“