Finanzspritze seitens des Landes für die Schwäbische Waldbahn

Wirtschafts-Staatssekretär Dr. Patrick Rapp (CDU) hat die Fraktionen über die beantragten Landeszuschüsse für die Tourismusförderung informiert. Landtagsabgeordneter Gernot Gruber (SPD) freut sich über die gute Nachricht, dass voraussichtlich 263.160 Euro für die erforderliche Investitionssumme von 438.600 Euro aus dem Tourismusetat eingesetzt werden sollen, um eine Böschung mit einem Erdbauwerk zu sanieren. Immerhin steuert das Land hier 60 Prozent der finanziell erforderlichen Mittel zu.

Konkreter kann hier Welzheims Bürgermeister Thomas Bernlöhr werden, denn es gibt sogar zwei Zuschüsse für die Waldbahn, nämlich für die Böschungssanierung und dann noch für die laufende Unterstützung der Waldbahn. „Nach einigem Hin und Her zur Frage, in welchem Förderprogramm die Maßnahme der Böschungssanierung im Bereich oberhalb der historischen Klingenmühle der Schwäbischen Waldbahn denn zuschussfähig ist, sind wir nun am Ziel und können positive Nachrichten überbringen. Zu den Infos der Böschungssanierung wissen wir mehr, Die beantragte Maßnahme ein Jahr später ist 438.000 Euro schwer, es gibt aber nun 263.000 Euro Förderung, damit ist der städtische Eigenanteil gesunken auf 175.000 Euro“, so Bernlöhr.

Potenzialanalyse der Schwäbischen Waldbahn

Bei der laufenden Unterstützung für die Waldbahn kann man sich an die große Untersuchung von Nebenbahnen in Baden-Württemberg durch das Verkehrsministerium erinnern. „Die Schwäbische Waldbahn ist sehr zu unserem Unverständnis ja damals in die vierte von vier Kategorien gefallen. Die Schwäbische Waldbahn hat auf Basis eines Wunsches des Welzheimer Gemeinderats eine eigene Potenzialanalyse durchgeführt, um die landesweite Untersuchung ins Positive zu revidieren. Nun kommen wir von Kategorie D in Kategorie C, eine nach vorne, aufgrund des Potenzials an Schülerverkehr mit Rudersberg. Bis Kategorie C wird der laufende Betrieb unterstützt, deshalb werden für 2023 Maßnahmen zu 177.000 Euro anerkannt sowie die laufende Unterstützung in Höhe von 132.000 Euro für die Schwäbische Waldbahn bei der Streckenunterhaltung aus dem Topf des Landeseisenbahnfinanzierungsgesetzes.“

Fördersumme von rund 13,69 Millionen Euro

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus fördert im Jahr 2023 insgesamt 28 kommunale Vorhaben im Rahmen des Tourismusinfrastrukturprogramms. Mit der Gesamtfördersumme von rund 13,69 Millionen Euro werden Investitionen in Höhe von rund 52,4 Millionen Euro angestoßen. Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus hat am 29. März 2023 die Projekte bekanntgegeben, die 2023 aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm (TIP) des Landes gefördert werden können. Das Land kann im Jahr 2023 mit insgesamt 28 kommunalen Tourismusinfrastrukturprojekten (PDF), wie im letzten Jahr, eine große Anzahl von kommunalen touristischen Projekten unterstützen – sechs der 28 Vorhaben sind durch den Ausschuss des Landtags für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus zu genehmigen. Mit einer Gesamtfördersumme in Höhe von rund 13,69 Millionen Euro und dadurch angestoßenen Investitionen in Höhe von rund 52,4 Millionen Euro erreicht das TIP auch in 2023 ein sehr hohes Niveau.

Staatssekretär Dr. Patrick Rapp sagte: „Das Tourismusinfrastrukturprogramm ist ein hervorragendes Instrument, um die Kommunen zielgerichtet bei dem zukunftsfähigen Ausbau von öffentlichen Tourismuseinrichtungen zu unterstützen. Die aktuellen Herausforderungen, wie die noch andauernden Auswirkungen der Corona-Pandemie, die Energiekrise, die zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels oder auch der branchenübergreifende Fachkräftemangel verlangen auch der Tourismusbranche die Bereitschaft für einen dauerhaften Wandel ab. Dies trifft die Tourismuskommunen gleichermaßen wie die anderen Akteurinnen und Akteure im Tourismus. Investitionen in kommunale Tourismusinfrastruktureinrichtungen können dabei ein wichtiger Baustein sein, um Veränderungsprozesse anzustoßen. Es freut mich ganz besonders, dass sich trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingen viele Gemeinden für die Errichtung, eine Modernisierung oder eine energetische Sanierung ihrer Tourismuseinrichtung entschlossen haben.“

Die Tourismuskommunen im Land seien ein wichtiger Partner, um das Tourismusland Baden-Württemberg im globalen Wettbewerb um die Gäste gut zu positionieren. Die strategische Weiterentwicklung der Freizeit- und Tourismusinfrastruktur habe die Landesregierung bereits in der Tourismuskonzeption Baden-Württemberg als ein zentrales Handlungsfeld festgeschrieben. „Maßnahmen wie der Ausbau der touristischen Wander- und Radinfrastruktur, energetische Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen in den Thermen oder von anderen Einrichtungen in Tourismuskommunen sind konkrete Beispiele, um als Tourismusland diesen notwendigen Wandel voranzubringen“, sagte Dr. Patrick Rapp abschließend.

Mit dem Tourismusinfrastrukturprogramm fördert das Land kommunale Projekte, die die Errichtung, Modernisierung, (energetische) Sanierung und den Umbau von kommunalen Tourismusinfrastruktureinrichtungen in Baden-Württemberg zum Ziel haben und die für die Gestaltung eines zukunftsfähigen Gesamtangebots notwendig sind. Gemäß § 5 Absatz 8 des Staatshaushaltsgesetzes 2023 ist vor der Gewährung von Finanzhilfen über 500.000 Euro für Tourismusinfrastrukturprojekte die Zustimmung des Ausschusses für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus des Landtags erforderlich. Von den 28 Maßnahmen liegen insgesamt sechs Vorhaben über der Zuschussgrenze von 500.000 Euro, so dass bei diesen der zuständige Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus noch abschließend über die Gewährung der Förderung entscheiden muss. „Wir sind froh, dass die Schwäbische Waldbahn von vielen Seiten unterstützt wird“, sagt Bernlöhr.