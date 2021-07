„Gerade sind die Corona-Beschränkungen so weit gelockert worden, dass Sport in vielfältiger Weise wieder möglich ist, und schon können wir diese Calisthenics- oder Streetworkout- oder Kraftsportanlage der Öffentlichkeit übergeben“, erklärte Beigeordneter Wolfgang Schray von der Welzheimer Stadtverwaltung bei der offiziellen Einweihung. Die Stadt Welzheim bietet schwerpunktmäßig einer jüngeren Zielgruppe ein Fitnessstudio „umsonst und draußen“ an, mit modernen Geräten in einer sowieso schon