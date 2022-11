Fleisch oder nicht? Was in der Welzheimer Schülermensa künftig serviert wird

Nur noch vegetarische Gerichte auf dem Teller? Die Stadt Freiburg hat unlängst eine bemerkenswerte Entscheidung getroffen: Ab dem nächsten Schuljahr soll es für Kinder in den Kindergärten und Grundschulen der Stadt kein Fleisch mehr geben - vor allem der Kosten wegen.

Müssen auch Welzheimer Schüler in der Mensa künftig auf Fleisch verzichten? Pächter Florian Müller hegt keine diesbezüglichen Pläne. Er kocht nicht anders aufgrund der gestiegenen Preise, auch Fleisch kommt weiter auf die Teller der Schüler.

Gestiegene Lebensmittelpreise: „Man spürt das schon deutlich“

Was nicht heißt, dass der Unternehmer die gestiegenen Lebensmittelpreise nicht merkt. „Man spürt das schon deutlich, das muss ich sagen.“ Ein Viertel bis ein Drittel sind die Kosten nach oben gegangen, schätzt er. Müller kauft im Großmarkt in Stuttgart ein, und zwar gleich für zwei Küchen. Er betreibt ebenfalls die Kantine des Berufsschulzentrums in Göppingen. „Es geht alles nach oben“, sagt er auch mit Blick auf die Kosten für Energie und Personal.

Preise angehoben zum 12. September

In Welzheim gestaltet sich die Situation für ihn vergleichsweise komfortabel. „Die Stadt Welzheim ist sehr tolerant. Wir müssen keine Nebenkosten tragen, keinen Strom, kein Wasser.“ Somit spürt er die stark gestiegenen Preise für Energie zumindest hier nicht. „In anderen Küchen ist das anders.“

Ganz ohne Preiserhöhung ist Florian Müller allerdings in Welzheim nicht ausgekommen. Zum 12. September wurde der Preis von 4,50 Euro auf 5,20 Euro pro Essen angehoben. Aber: Der städtische Zuschuss für die Schüleressen wurde von einem Euro auf 1,30 Euro pro Essen erhöht.

„Schlaflose Nächte, weil man einfach nicht weiß, wie es weitergeht“

Die gestiegenen Kosten aber, da geht es Florian Müller nicht anders als anderen Mitstreitern im Lebensmittelbereich, könne er nicht in dem Maße weitergeben. „Ich finde es immer toll, wenn der Staat sagt, wir müssen die Preise anpassen“, meint Müller und sieht sich diesbezüglich zum Beispiel mit Bäckereien im gleichen Boot. „Wer zahlt für ein Tafelbrötle 1,50 Euro?“

Die Preisentwicklung macht dem Unternehmer zu schaffen. „Es waren schon schlaflose Nächte, weil man einfach nicht weiß, wie es weitergeht“, erzählt er. „Wenn man morgens einkaufen geht, weiß man nie, was kommt.“ Eine Kiste Zucchini, die bisher 7,99 Euro gekostet hat, liege bei 35,99 Euro. „Morgen kann das schon wieder runtergegangen sein.“ Fisch ist sehr teuer geworden, beobachtet der gelernte Koch, „Fleisch hält sich eigentlich noch in Grenzen“.

Rund 120 Mittagessen werden im Schnitt in der Welzheimer Mensa täglich gegessen (freitags gibt's mittags kein Essen). Und auch vor Ort gekocht. Die Preiserhöhung haben die Schüler gut verkraftet, so Müller. „Es war ein kleiner Sprung, wenn man die Kantinen und Schulkantinen im Umkreis anschaut.“ Die hätten die Preise schon ein Jahr vorher angehoben. In Göppingen hat er auch die Preise erhöht. „Das spüren wir schon.“ Göppingen und Welzheim seien schon zwei unterschiedliche Pflaster.

In der Welzheimer Mensa gibt es täglich vier Essen zur Auswahl.

Mensa-Wochenplan von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zertifiziert

Eins davon ist ein Nudelgericht. Die Nudeln und das Öl sind biozertifiziert. Der Wochenplan für die Mensa ist von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zertifiziert. Müller ist auch Ernährungsberater, er achtet darauf, was in die Töpfe und auf die Teller kommt.

Das wird in der Welzheimer Mensa weiterhin auch Fleisch sein. Bisher gab es hauptsächlich Hähnchen, Rind und Pute. Bis sich manche Schüler beschwert hätten, sie möchten auch Schweinefleisch essen. Nun kommt auch das auf den Tisch. „Das ist auch von zu Hause die Prägung.“

"Für die Kinder sind Nudeln Nudeln"

Noch mal zurück zum Bio-Essen: „Das spielt keine große Rolle. Für die Kinder sind Nudeln Nudeln.“ Er wolle es aber fördern. „Wir machen das gern für die Kinder, auch wenn der Einkauf teurer ist.“

In der Welzheimer Mensa sind drei Mitarbeiterinnen beschäftigt. Sie kochen, spülen und geben das Essen aus. „Wir mussten über Corona niemanden abbauen“, ist der Unternehmer für die Welzheimer Mensa froh. „Zum jetzigen Zeitpunkt jemanden zu finden, ist fast undenkbar.“ Bei den drei Teilzeitbeschäftigten handele es sich um langjährige Mitarbeiterinnen, die von Anfang an dabei seien und die Kinder kennen.

So sagt der Gastronom über die Welzheimer Einrichtung: „Ich bin mit der Mensa vollkommen zufrieden.“

Zwei Kantinen in Stuttgart will er schließen

Doch er verschweigt nicht: „Da gibt es andere Baustellen im Betrieb.“ Er bewirtschaftet auch die Kantinen zweier Kasernen in Stuttgart. Die aber will er Ende des Jahres schließen, aufgrund der Lebensmittel- und Energiepreise, und Personalmangel komme auch noch dazu. „Selbst in der Landeshauptstadt findet man niemanden.“ Florian Müller sieht die Einführung des Bürgergelds für den Bereich eher als kritisch an. Wie es sich gegebenenfalls auswirkt, wenn es kommen sollte: „Wir werden es sehen.“