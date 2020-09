Es entwickelte sich eine spannende Diskussionsrunde am Dienstagabend im Bau- und Verwaltungsausschuss der Stadt Welzheim in der Eugen-Hohly-Halle. Was passiert mit der freien Fläche beim Bahnhof, wenn die bisherige Stahlhalle abgebaut wird? Und für wen oder was ist die neue Stahl- oder Holzhalle bei der Kläranlage dann nutzbar? Stadtbauamtsleiter Ralph Hägele erklärte: „Der Bau einer neuen Halle bei der Kläranlage ist nur unwesentlich teurer, genau 9000 Euro, als die Umsiedlung der alten