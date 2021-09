Das Friedensgebet gibt es in Welzheim schon seit zwei Jahrzehnten, und Regionalbischöfin Gabriele Arnold kommt immer wieder gerne zu Besuch. Am vergangenen Montag wurde in ihrer Anwesenheit die Vielfalt gefeiert – mit Kindersegnung und Gebeten in vielen Sprachen.

An diesem Montagabend ist die St.-Gallus-Kirche voller Licht, die Stimmung gelöst. Dass man sich an die Corona-Regeln halten muss und nicht alle Bänke besetzt werden dürfen, tut der guten Laune keinen Abbruch. An diesem