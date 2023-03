Friedensgebet in Welzheim: Ein Traum vom Frieden in kriegerischen Zeiten

Montagabend in der vollen St.-Gallus-Kirche. Die Besucher singen gemeinsam „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ und beten Psalmen. Sükran Seyhan aus der muslimischen Gemeinde zitiert den persischen Dichter Rumi, und Seba Arbag von der alevitischen Gemeinde legt den versammelten „Friedensmenschen“ mit den Worten des indischen Mystikers Ramakrishna ans Herz, so barmherzig zu sein wie die Christen, so konzentriert auf frommes Brauchtum wie die Muslime und so rücksichtsvoll aller Welt und Kreatur gegenüber wie die Hindus. Beim Friedensgebet ist das alles möglich, weil es dort nie um das geht, was die Religionen trennt, sondern vielmehr um das, was sie verbindet - die gemeinsame Sehnsucht nach Frieden. Und der ist in diesen Tagen schwer zu finden.

Vor zwanzig Jahren rief Prädikant Martin Becker das Friedensgebet ins Leben, nachdem in New York das World Trade Center und mehr als 2000 Menschen einem Attentat zum Opfer gefallen waren. Der große Zuspruch ebbte bald ab, wich aber der Unterstützung einer kleinen Gruppe von Besuchern, die regelmäßig kamen. Mit den Jahren öffnete sich das Friedensgebet zunehmend auch den anderen Religionen und wandelte sich in einen offenen, willkommenheißenden Raum für alle, die sprirituell auf der Suche nach Geborgenheit sind. Und das sind viele - ungeachtet der Tatsache, dass die großen Volkskirchen kontinuierlich Mitglieder verlieren. Der Krieg, der seit mehr als einem Jahr in der Ukraine wütet, hat eine neue Zäsur gesetzt. Er ist an diesem Abend spürbar im Grußwort des Landtagsabgeordneten Gernot Gruber, der sich mehr Verhandlungen und weniger Waffenlieferungen wünscht. Er schwingt auch in den geistlichen Gedanken von Regionalbischöfin Gabriele Arnold mit; sie erzählt von Abigail, die in der Bibel den späteren König David durch eine Lieferung von Lebensmitteln davon abhält, mit seinen Kriegern den Hof ihres Mannes zu plündern.

„Es gibt viele Meinungen zu dem Krieg in der Ukraine“, sagt sie. „Und ich hätte nie gedacht, dass ich einmal die Meinung haben würde, die ich jetzt habe. Vielleicht braucht es manchmal doch Waffen, um Frieden zu schaffen.“ Simple Lösungen gibt es nicht, Konflikte müssen ausgehalten werden, und im Friedensgebet bemüht man sich, miteinander im Gespräch zu bleiben, anstatt übereinander herzuziehen.

Dieses Miteinander ist an diesem Montag gegenwärtig, als die Besucher gemeinsam mit Ernest und Cristabel Atem aus Kamerun Gospels singen und am Ende der Veranstaltung mit Kerzen in den Händen vor die Kirche ziehen. Dort wird der Friedenswächter enthüllt, den die Schorndorfer Bildhauerin Ebba Kaynak für das Friedensgebet geschaffen hat. Um das möglich zu machen, haben Sponsoren aus der gesamten Stadtgemeinde gespendet; ihre Namen stehen auf dem Sockel der Skulptur aus Holz und Stahl - ein stilisiertes Gesicht im Profil, über das sich ein großer Regenbogen zieht. Der Friedenswächter wird im Kerzenschein und mit Weihrauchwolken gesegnet; das intensive Aroma bleibt noch lange in der Luft hängen, während die Besucher nach Vaterunser und Segen ins Dietrich-Bonhoeffer-Haus gehen.

Dort ist ein orientalisches Buffet aufgebaut, und die muslimische Gemeinde hat zusätzlich eine Torte zum Jubiläum gespendet; die Zahl „20“ aus Biscuit, Buttercreme und Erdbeeren, geschmückt mit zahlreichen Blumen. Martin Becker schneidet sie gemeinsam mit Sükran Seyhan und Seba Arbag an - ein schönes Symbol.