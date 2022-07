Gäste der Beach-Bar am Feuersee spenden 1165 Euro an die Welzheimer Tafel

Die Beach-Bar am Feuersee ist nun bereits einige Wochen in Betrieb und bei schönem Wetter genießen viele Einheimische und Gäste die Strandbar-Atmosphäre. Bei der offiziellen Eröffnung am 10. Mai hatten die Betreiber eine Spendenkasse zugunsten des Welzheimer Tafelladens aufgestellt. Es kam eine Spende in Höhe von stolzen 1165 Euro zusammen.

Bürgermeister Thomas Bernlöhr dankte dem Team von Michael Isert und dem Café Westkastell für die gute Idee und freute sich mit den Tafelverantwortlichen. Die Tafel Welzheim kann angesichts der steigenden Lebensmittelpreise und einer deutlich anziehenden Nachfrage nach Grundnahrungsmitteln eine solche Unterstützung der Arbeit sehr gut gebrauchen.

Michael Isert von der CocoLoco-Eventagentur und dessen Kooperationspartner vom Café Westkastell sind sich einig: „Das Event war eine rundum tolle Sache und wir sind sehr stolz, dass wir mit unseren Gästen einen kleinen, aber feinen Beitrag mit sozialem Engagement einbringen konnten. Der größte Dank geht allerdings an all unsere Gäste - sie haben unseren Gedanken wahrgenommen und auch wertschätzend unterstützt.“

Große Wertschätzung für die Arbeit der Ehrenamtlichen in der Tafel Welzheim

„Es war uns ein großes Anliegen, die Spende einer Welzheimer Institution zugutekommen zu lassen, die gerade jetzt auch Unterstützung benötigt. Die Tafel Welzheim e.V. hat in den vergangenen Jahren viele lobenswerte Maßnahmen ergriffen, die bedürftigen Menschen gerade hier in Welzheim und der Umgebung zugutegekommen sind, das finden wir sehr beachtlich und möchten dies auch gerne gemeinsam unterstützen“, so Isert.

Ein Dank geht auch an alle mitwirkenden Kooperationspartner, die es ermöglicht haben, das Event so durchzuführen. Sei es für die erfrischenden Softdrinks, das ein oder andere Bierchen als auch die kulinarische Abrundung des Abends.

Für die verbleibende Sommersaison 2022 wäre es aus Sicht der Betreiber sehr wünschenswert, wenn sich der Vibe der vergangenen Wochen über die schönste Zeit des Jahres vollends erstrecken und mitnehmen lassen würde – es stehen ja tatsächlich viele andere kulturelle Events, Festivals und Straßenfeste regional als auch überregional an. Da seien sicherlich alle ortsansässigen Gastronomie-, Event- und Kulturtreibende sehr dankbar, wenn es eine aufwertende Abrundung des Angebots in Welzheim gebe, meint Isert.

Der Tenor der Gäste aus den vergangenen Wochen sei größtenteils sehr positiv: „Es gibt immer Tage, an denen man verbesserungsfähig ist oder auch mal etwas verrutscht. Aber mit einer reinen Freiluft-Lokalität ohne jeglichen Schutz gegen Wettereinflüsse ist es eben auch nicht immer einfach zu planen. Der tägliche Betrieb bringt durchaus diverse Herausforderungen mit sich. Am Ende des Tages geben wir als Team immer unser Bestes und hoffen, dass dies unsere Gäste so auch wertschätzen“, erklärt Michael Isert.