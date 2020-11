Die Kundgebung fand am vergangenen Montag an einem geschichtsträchtigen Datum statt: Die Reichspogromnacht jährte sich zum 82. Mal. Auch der Ort war bedeutungsvoll. Das Offene Antifaschistische Treffen Rems-Murr hatte auf den Hermann-Schlotterbeck-Platz in Welzheim geladen.

Es ist abends um halb sieben, und das OAT Rems-Murr hat ein kleines Organisationsproblem. Der Wagen mit der Lautsprecheranlage und dem Infomaterial hat sich verfahren. Ein paar Minuten später ist er endlich da, die