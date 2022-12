Gefühlt mehr Einbrüche im Winter in Schorndorf und Umgebung: Ist das so?

Es ist dunkel. Noch ist niemand im Haus oder in der Wohnung, viele befinden sich auf der Arbeit oder dem Heimweg oder sind auf Weihnachtsmärkten unterwegs. Eine tolle Zeit für Einbrecher. Schon bald nach 15 Uhr wird es in der Winterzeit dunkel. Auch in Schorndorf und Welzheim sowie allen anderen Orten eine perfekte Zeit für Einbrecher. Warum? Die Mehrzahl aller Einbrüche wird nicht von „Profis“ verübt, sondern von Gelegenheitstätern, die zum Beispiel versuchen, mit einfachen Hebelwerkzeugen Fenster und Türen aufzubrechen. Müssen die Schorndorfer und Welzheimer besonders Angst haben vor Einbrüchen?

In Plüderhausen im Rems-Murr-Kreis als aktuelles Beispiel wurde in den Kindergarten eingebrochen und ein Baucontainer aufgebrochen. In Rosengarten bei Schwäbisch Hall wurde diese Woche in ein Vereinsheim eingebrochen und in Aalen-Hofen im Ostalbkreis sogar in ein Wohnhaus eingebrochen, in dem von 12.45 bis 19 Uhr niemand zu Hause war.

Jörg Besser, Erster Polizeihauptkommissar des Polizeireviers Schorndorf, erklärt: „In Schorndorf und Umgebung sind die Zahlen bei Einbrüchen im Vergleich zu den letzten Jahren auf ähnlich niedrigem Niveau. Das liegt sicher auch an der neuen Gesetzesregelung aus dem Jahre 2017, dass ein Einbruch nun ein Verbrechenstatbestand ist und man nicht mehr unter einem Jahr Haftstrafe davonkommt. Und natürlich sind viele Menschen dank der präventiven Arbeit der Polizei besser vorbereitet in den Wintermonaten.“

Einbrüche finden häufig zur Tageszeit statt, wenn Bewohner nicht zu Hause sind

Zu den genauen Zahlen für das Jahr 2022 in Schorndorf und Welzheim muss die Stelle für Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Aalen noch den November und Dezember abwarten: „Die Tendenz der letzten Jahre ist rückläufig. In den beiden Corona-Jahren 2020 und 2021 gingen die Einbruchszahlen besonders stark zurück, da viele Menschen lange Zeit während der Corona-Hochphase mehr in den Häusern und Wohnungen verbringen mussten. Dennoch bleibt die Tendenz, verglichen mit den Jahren vor der Corona-Delle, rückläufig“, so Robert Kauer von der Pressestelle.

Entgegen landläufiger Meinung erfolgen Einbrüche häufig zur Tageszeit, wenn die Bewohner nicht zu Hause sind, also zur Schul-, Arbeits- und Einkaufszeit, aber auch am frühen Abend oder an den Wochenenden. Und hier ist die Winterzeit super, da es eben schon sehr früh dunkel wird. „Weit über ein Drittel aller Wohnungseinbrüche werden durch Tageswohnungseinbrecher begangen. In Wirklichkeit dürfte die Zahl aber noch höher liegen, da bei Wohnungseinbrüchen – etwa aufgrund einer urlaubsbedingten Abwesenheit der Wohnungsinhaber – die genaue Tatzeit meist nicht feststellbar ist. Tageswohnungseinbrüche ereignen sich mehrheitlich in Großstädten. Außerdem fallen Einbrecherbanden oft über ganze Wohnviertel her und räumen dabei schnell Häuser und Wohnungen aus“, heißt es seitens der polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes.

So schützt man sich vor Einbrechern