„Einen mache ich auf jeden Fall“, verspricht der Welzheimer Bürgermeister für die Planung der Aktivitäten zu Wasser: Erst der Ebnisee, dann der Aichstrutsee sollen an diesem nieselgrauen Tag durchschwommen und beide Seen in einem Rundweg zu Fuß angesteuert werden. Testhalber, denn der Schwäbische Albverein hat zu einer Art „Generalprobe“, einer Vorab-Wanderung, eingeladen.

Mit dabei: Schwimmbojen-Rucksäcke für die Kleider

Der Schwäbische Albverein bietet zum