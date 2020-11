Ein alter Herd, der schon seit knapp 30 Jahren genutzt wird in Welzheim, sorgt in der Murrhardter Straße und Ziegelstraße in Welzheim für Geruchsbelästigungen. Auf dem Herd wird jedoch nicht gekocht, sondern es wird eigentlich elektrisch gekocht. Der Herd wird dennoch mit Kohlebriketts betrieben, nämlich für das Heizen, so die Nachbarn. Eine Anwohnerin in der direkten Nachbarschaft sagt sogar: „Die täglichen Kohleimmissionen sorgen dafür, dass wir kaum mehr lüften können und wir permanent