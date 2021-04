Der geschäftsführende Schulleiter für das Schulzentrum Welzheim, Michael Huy, ist auch Schulleiter der Bürgfeld-Gemeinschaftsschule und äußert sich zur Situation in den Schulen nach den Osterferien.

„Das Informationsschreiben vom Ministerium zum Schulbetrieb nach den Osterferien erreichte die Schulen am ersten Ferientag, 31. März 2021, um 13.55 Uhr. Es ist zwar so, dass die Schulen in den vergangenen Monaten noch nie so früh über das weitere Vorgehen informiert wurden. Daher wurden