Gin-Wanderung in Welzheim verbindet am 28. Mai den Genussfaktor mit Aktivität

Zur zweiten „geistvollen“ Gin-Wanderung lädt die Brau- und Brennwerkstatt von Familie Schlaipfer am kommenden Samstag, 28. Mai ein. Anmelden kann man sich noch bis 20 Uhr am Dienstag, 24. Mai. Alle Gins werden in Welzheim hergestellt, nach den wandlungsfähigen vielfältigen Rezepturen von „Macher“ und Brenner Maik Schlaipfer.

Was ist das? „Dezent mineralisch-harzige Wacholdernoten, frucht-esterig, dezent wacholderbeerig, viel Zitrusschalen, speckig-rauchig, Pfirsichhauch, viel Thymian, Koriander, Dill, Tonkabohne, Kardamon, wurzelig-erdig, konifer, florale Akzente“?

Geschichten über die Region und auch über Gin

Diese und weitere Geschmackseindrücke werden den Teilnehmern der Gin-Wanderung aller Voraussicht nach aus dem Glas in die Nase schweben und im Gaumen eine typisch gin-artige „Aromakopie“ hinterlassen. Für Gin können sich immer mehr begeistern. In der Brau- und Brennwerkstatt in Welzheim produziert Brenner Maik Schlaipfer seit 2017 das Destillat. Gin trinken und wandern - das ist eine neue Idee, die vergangenes Jahr zum ersten Mal an den Start ging. Dass die Kombination fruchtet, habe die gute Resonanz bewiesen, sagt Anna-Lisa Schlaipfer, eine der beiden Töchter des „Machers“. Jetzt geht ihre Schwester Annika Schlaipfer erneut los auf den Spuren der Heimat. Im Gepäck hat sie vier verschiedene Gins, Vesper und als „Futter“ für den Kopf Wissenswertes über die Region. Mal pur, mal mit Tonicwasser, darf jeder mit der Zunge die vielfältigen Aromen erschmecken.

„Ein Tasting an der frischen Luft in Bewegung zu machen, ist eine erfrischende Abwechslung von der Schreibtischsitzerei, bringt Interaktion mit und beschwingt“, schreibt Anna-Lisa Schlaipfer. Zum besonderen Erlebnis wird die Tour auch, weil der Gin an den Orten probiert wird, die Macher und Brenner Mark Schlaipfer zu seinen Rezepturen inspiriert haben. Denn sämtliche Gewürze, im Gin-Umfeld „Botanicals“ genannt, zeichnen ein Geschmacksbild der Heimat, dem Annika Schlaipfer während der geführten Wanderung mit allerlei Spannendem und Geschichten über die Region und auch über Gin das „Topping“ oben draufsetzt.

Der High-Fir-Gin, die „Hohe Tanne“, bekommt ihre namensgebende Waldnote durch Tannentriebe und Tannenzweige, beim „Barbar“ Gin habe sich Maik Schlaipfer von den Römern und Germanen inspirieren lassen. Passend dazu führt die Strecke an Hagmühle und Kastell vorbei über geschichtsträchtigen Boden, schließlich wandelt man ja im schwäbischen Wald permanent auf ehemaligem Siedlungsgebiet ...

Sechs Kilometer Fußmarsch und vier Gins sind überschaubar. Teilnehmende sollten rund fünf Stunden inklusive Brennereiführung einplanen.

Los geht’s um 12.45 Uhr an den Mammutbäumen in Welzheim, wo die Geschmacksknospen ihr „Warm-up“ in Form eines Aperitifs bekommen. Logo, dass auch hier Gin für die „Geschmackskopie“ am Gaumen verantwortlich ist.

Gin-Wanderung am 28. Mai

Im Preis inbegriffen sind ein Tasting-Glas, das als Souvenir mit nach Hause genommen werden kann sowie Aperitif und Verkostungsproben, Vesperpaket und eine Brennereiführung im Anschluss an die Wanderung.

Anmeldeschluss: Dienstag, 24.05.2022 um 20 Uhr.

Weitere Infos: www.brauenundbrennen.de/12-seminare-events