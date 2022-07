Glasfaserausbau stockt in Welzheimer Teilorten, aber warum?

Der Glasfaserausbau in den Welzheimer Teilorten stockt. Dies wurde durch eine Anfrage der Piraten-Fraktion in der letzten Bau- und Verwaltungsausschusssitzung bestätigt. „Einige Anwohner teilten uns mit, dass der Glasfaserausbau in ihrem Teilort noch nicht abgeschlossen sei“, so Philip Köngeter, Fraktionsvorsitzender der Welzheimer Piraten-Fraktion.

„Eigentlich hätten die wesentlichen Baumaßnahmen bereits Ende Mai fertig sein müssen. Daher mussten wir nachfragen, an welcher Stelle es nun Probleme gibt und wann die Fertigstellung erfolgt. Schnelles und funktionierendes Internet ist in Zeiten von Home-Office und digitalem Unterricht enorm wichtig.“

Bürgermeister Thomas Bernlöhr betonte in der Antwort der Stadtverwaltung, dass das ursprüngliche Ziel, bis zum Ende des Jahres mit der Glasfaserinfrastruktur in Betrieb zu gehen, weiter erreichbar ist. „Verwaltung und Baubeteiligte als auch NetcomBW als künftiger Betreiber ziehen weiter mit voller Energie an einem Strang, um das Großprojekt zügig zum Ende zu führen.“

Dem Subunternehmer wurde gekündigt, Zeitplan ist noch aktuell

Der Welzheimer Stadtbauamtsleiter Ralph Hägele erklärte in der Gemeinderatssitzung vor kurzem: „Die Firma Pfaffinger hatte große Probleme mit dem Subunternehmer und die Arbeiten sind nicht wie geplant Ende Mai abgeschlossen worden. Dem Subunternehmer wurde gekündigt und aktuell ist die Firma Pfaffinger mit eigenem Personal dabei, die Restarbeiten durchzuführen. Bei einigen Leerrohrstrecken gibt es Probleme mit dem Einblasen, da teilweise Verdrückungen in den Leerrohren vorhanden sind. An den Verdrückungsstellen muss der Tiefbauer nacharbeiten und punktuell aufgraben. Es ist geplant, die Arbeiten im Juli abzuschließen.“

Nach Abschluss der Glasfaserarbeiten hat die NetCom bis zu sechs Monate Zeit, die Aktivtechnik einzubauen und das Netz in Betrieb zu nehmen. „Die NetCom hat aber zugesagt, das Netz so schnell als möglich in Betrieb zu nehmen“, so Ralph Hägele.