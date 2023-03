Golfrestaurants am Haghof und Hetzenhof: Warum sind Familien nun verantwortlich?

Sieben Tage die Woche für die Golferinnen und Golfer zu kochen ist anstrengend. Oft wird gemeckert, dass es immer das „Gleiche“ zu essen gibt. Was sicher daran liegt, dass die Golferinnen und Golfer eben öfters, manche auch täglich, ins Restaurant am Golfplatz kommen. Und dann gibt es ja noch die Gäste, die nicht wegen des Sports zum Essen kommen, sondern aufgrund der guten Küche und des tollen Service. Dies alles unter einen Hut zu bekommen, ist für die meisten Golf-Restaurant-Besitzer nicht einfach. Gutes Personal zu finden in der Gastronomie ist aktuell auch nicht mehr so leicht, und daher ist es fast nur folgerichtig, dass im Golf- und Landclub Haghof (zwischen Alfdorf und Welzheim gelegen) und dem Golf Club Hetzenhof (zwischen Lorch und Wäschenbeuren gelegen) zwei Familien nun das Kommando in der Küche und im Service haben.

Warum setzen die Golfclubs auf Familienunternehmen? Und warum ist es für Familien etwas einfacher in der Gastronomiebranche?

Familie Trumic freut sich auf den Start im Golf- und Landclub Haghof

„Wir freuen uns mit unseren Mitgliedern und Freunden des GLC Haghof über unsere neuen Restaurantpächter, die Familie Trumic mit ihrem Team. Anja und Petro Trumic betreiben bereits seit einigen Jahren mit ihrem Team erfolgreich die Weinstube Amalienhof in Beilstein. Hochzeiten und Firmenevents gehören für sie dabei ebenso zum Repertoire wie die Ausrichtung von privaten Feiern. Es erwartet uns eine gut-bürgerliche deutsche Küche mit zusätzlich internationalem Crossover, weitestgehend aus regionalen Produkten“, freut sich Albrecht Sorg, Präsident des GLC Haghof über das neue Familienunternehmen.

Regionaler Anbau bedeutet für die Familie Trumic kurze Transportwege, saisonale Küche und absolute Frische der Produkte. Der Kernpunkt ihrer „Schmeck den Süden“-Philosophie lautet: „Auf den Teller kommt das, was die Jahreszeit hergibt. Mit kreativer Leidenschaft!“ Zusätzlich erwarten die Gäste Veranstaltungen wie Brunch, Weinproben und diverse Tastings. Das Ehepaar Trumic hat vier Kinder im Alter von 13 bis 23 Jahren, die allesamt im Amalienhof und seit Freitag, 17. März 2023, auch im Restaurant am Golfplatz des GLC Haghof mithelfen. Felicitas, Natascha, Tamara und Finn helfen tatkräftig mit.

„Nur so funktioniert es, denn wenn Not am Mann ist zum Beispiel, dann ist auf die Familie Verlass“, erklärt Petro Trumic. Ein Beispiel: „Unsere Feli war in Rotterdam und als am Wochenende das Personal zu knapp wurde, hatten wir sie eingeflogen und am Montagvormittag brachte ich unsere Tochter wieder zum Flughafen.“ Und wie sieht das Konzept aus für das Golfrestaurant im Golf- und Landclub Haghof? Die neue Speise- und Getränkekarte ist etwas weinaffin, immer gepaart mit regionalen und saisonalen Produkten.

„Wir wollen diesen Schatz hier aus dem Dornröschenschlaf holen. Die Möglichkeiten sind großartig. Die Terrasse und der Innenbereich bieten viele Chancen, nicht nur für die Gäste nach der Golfrunde, sondern auch für alle anderen“, sagt Anja Trumic. Eine Tageskarte wird es nicht geben, dafür aber demnächst Wochenkarten. „Und dann eben unsere persönlichen Highlights, die wir immer auf der Karte haben werden. Lassen Sie sich überraschen und verwöhnen. Auf besonderen Wunsch gibt es auch eine Curry-Wurst, aber eben eine richtige und keine Rote Wurst, die aussieht wie eine Curry-Wurst“, so Anja und Petro Trumic unisono.

Infos Restaurant am Haghof

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 11 Uhr bis 21 Uhr, www.glc-haghof.de, Telefon: 07182-927615, E-Mail: restaurant@annie-haghof.de. Es gibt durchgehend eine warme Küche. Für Weinfragen ist Petro Trumic der richtige Ansprechpartner.

Das Albatros-Team im Golf Club Hetzenhof ist die Familie Dukic mit Partnern

Das Albatros Restaurant & Terrasse steht für Gastfreundschaft und Geselligkeit, aber auch für Ruhe und eine herausragende Wohlfühlatmosphäre mitten im Herzen vom Remstal, umgeben von der größten Golfanlage der Region Stuttgart. „Heute ist Albatros der Treffpunkt für den Golfer, aber auch für jedermann. Ein Ort für den Austausch, Stimmung und Genuss. Ob auf einen Schmaus nach dem Match, Wochenenddates mit dem Allerliebsten, Feierabendbiere unter Freunden oder für die große Feier – wer Albatros Restaurant & Terrasse besucht, schaut immer zur richtigen Zeit vorbei“, erklärt Mila Dukic.

Jovan Dukic als Betriebswirt der Gastronomie und Mila als Diplom-Ökonomin erfüllen sich beide einen Traum der eigenen Gastronomie. Beide sind durch ihre Eltern von klein auf im Gaststättengewerbe tätig und haben das „Gastro-Gen“ inne. Gemeinsam ist Familie Dukic seit über 30 Jahren im Gastronomiegewerbe tätig und unterstützen sich tatkräftig. Milas künftiger Ehemann Dejan Andric, übernimmt als Diplom-Ökonom die Aufgaben im Marketing und Verwaltung, ist aber auch im alltäglichen Geschäft wiederzufinden. Als starkes Trio mit einem erfahrenen Küchenteam kennen sie die Bedürfnisse und die Aufgaben perfekt.

„Für sämtliche Herausforderungen sind wir gewappnet und haben stets ein offenes Ohr. Wir wünschen uns ein familiäres Miteinander und bemühen uns um eine herausragende Wohlfühlatmosphäre“, so Mila Dukic. Sportlich, gesund und modern ist die Speise- und Getränkeauswahl. Aber auch klassische, deutsche Gerichte sowie Vesper stehen auf der Speisekarte. „Vom Grill direkt auf die Pfanne“, so Jovan und die selbstkreierten Gerichte werden dann direkt in einer Gusspfanne serviert. Ebenso wird es Bowls in verschiedenen Variationen geben. Die Bowls sind die gesunde Antwort auf Burger, Pizza, Pasta und Pommes. Außerdem sind sie kalorienarm und machen dabei satt, ohne schwer im Magen zu liegen. „Perfekt für jeden Sportler“, so Dean.

„Mit einem Blick auf die Berge und auf die Golfplätze, nirgendwo ist es schöner als hier. Ein Ort, wie gemacht für die glücklichsten Tage im Leben. Mit Liebe und Leidenschaft sorgen wir für die Perfektion. Beste Lebensmittel, naturnah, meisterlich und genussreich verarbeitet und präsentiert“, sagt Jovan Dukic.

Auch für die Familie Dukic und ihre Partner ist klar, dass es nur gemeinsam als Familie funktioniert, ein Golfrestaurant erfolgreich zu führen. Seit März 2022 ist das Albatros nun schon in aller Munde. „Der Mix aus jugendlicher Frische, unserem Familienzusammenhalt und den guten Mitarbeitern macht es aus, dass wir ein Golfrestaurant erfolgreich leiten können“, so Mila Dukic, die an diesem Freitag ihren Dejan heiraten wird, und somit Andric zum Nachnamen heißt – eine Familie eben.

Und ob Familienfeier, Hochzeiten, Geschäftsessen oder der Jahresabschluss – „wir haben die perfekte Location, das für Sie passende Speiseangebot und die Erfahrung, um Ihre Veranstaltung für Sie und Ihre Gäste zu einem unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen. Wir beliefern auch Firmen und machen externes Catering“, äußert sich Dejan Andric.

Infos Restaurant am Hetzenhof

Das Albatros Restaurant & Terrasse hat eine 7-Tage-Woche in der Kernsaison. Es gibt täglich von 10 bis 22 Uhr die Möglichkeit, warme Gerichte zu genießen, allerdings ist die Albatros-Tür für Kaffee und Brezel bereits ab 9 Uhr geöffnet. Die Speisekarte und mehr findet man online unter www.albatros-hetzenhof.de. Telefon: 07172/918012, oder E-Mail: gastro@albatros-hetzenhof.de.