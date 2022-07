GPS-geführte Abenteuer und Frühstück auf dem Bauernhof: Neues aus dem Naturpark

Der Naturpark lockt mit einem neuen Veranstaltungsformat. Am 6. und 7. August finden erstmalig die Naturpark-Bound-Aktionstage statt. Über 20 GPS-geführte interaktive Abenteuer im gesamten Naturparkgebiet und ein völlig neuer Naturpark-Bound am Ebnisee können gespielt werden. Wer beim Spielen der Bounds besonders viele Punkte sammelt, hat die Chance auf tolle Gewinne. Das Naturpark-Team ist am 6. August zwischen 11 und 16 Uhr mit einem Infostand am Ebnisee vertreten und führt Interessierte in das Projekt und die App Actionbound ein.

Mehr als 20 digitale Erlebnistouren

Ziel der Aktionstage ist, die Naturpark-Bounds bekannter zu machen und Wissbegierige dazu einzuladen, die Bounds kennenzulernen und auszuprobieren. Mehr als 20 verschiedene digitale Erlebnistouren gibt es mittlerweile im Naturparkgebiet. Egal ob Schnitzeljagd, Geologie-Tour, Kräuterexkursion oder Pirschpfad, es ist garantiert für jede und jeden etwas dabei. Jeder abgeschlossene Bound erhöht am Aktionswochenende die Chance auf spannende Gewinne.

Alle Neugierigen sind eingeladen, am 6. August den Infostand zum Thema Naturpark-Bounds am südlichen Parkplatz des Ebnisees zu besuchen. Das Naturpark-Team informiert zur Idee der Naturpark-Bounds, hilft bei den ersten Schritten mit der App und steht mit Rat und Tat zur Seite. Für die Nutzung der Naturpark-Bounds wird nichts weiter benötigt als ein Smartphone mit der kostenfreien App „Actionbound“ und etwas Abenteuerlust. Eine dauerhafte Datenverbindung ist nicht erforderlich, die Bounds können zu Hause vorgeladen werden. Mit den Stichworten „Schwäbisch-Fränkischer Wald“ und „NPSFW“ finden Sie die Naturpark-Bounds.

"Scheunen- und Hoftore auf"

Am ersten Augustsonntag heißt es wie jedes Jahr: „Scheunen- und Hoftore auf und Brunchgäste hereinspaziert!“ Der Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald und drei landwirtschaftliche Betriebe laden am 7. August ab 9.30 Uhr zum Frühstück auf dem Bauernhof ein. Die Gäste sind willkommen, einen Blick in den Alltag der Menschen zu werfen, deren Arbeitswelt von der Natur bestimmt wird. Sie können die Orte kennenlernen, an denen die Produkte hergestellt werden, und dürfen diese an diesem Morgen in ländlichem Ambiente genießen. Die selbst gemachten und regionalen Köstlichkeiten können sich die Besucher auf folgenden Höfen schmecken lassen:

Hofkäserei Bundschuh , Mainhardt-Dürrnast, Katja Bundschuh Telefon: 0 79 03 / 14 48, kk.bundschuh@t-online.de;

Kulturscheune Riegenhof , Mainhardt, Doris Braun, Telefon: 0 79 03 / 27 82, doris@biolaedle.de;

Kornberger Viehstall , Oberrot-Kornberg, Sibylle und Richard Hertlein, Telefon: 0 79 77 / 9 11 99 33, info@kornberger-viehstall.de.

Die Anmeldung erfolgt direkt bei den teilnehmenden Höfen. Weitere Informationen findet man auf der Homepage des Naturparks: www.naturpark-sfw.de unter der Rubrik „Genießen“.