Nicht nur viele Gemeinderäte sind mit der aktuellen Rechtsprechung beim Thema Bauanträge nicht immer einverstanden. Auch zahlreiche Bürger wehren sich vermehrt, denn klar ist, dass die letzte Entscheidung meistens nicht vor Ort, also in diesem Fall in Welzheim, sondern immer in Waiblingen bei der Baurechtsbehörde im Landratsamt getroffen wird. Dies führte nun unlängst dazu, dass Gemeinderat Sebastian Buhl bei Bausachen meistens seine Stimme im Bau- und Verwaltungsausschuss als Enthaltung