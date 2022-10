Grundschüler werden laut Studie schlechter: Wie sieht es im Welzheimer Wald aus?

Sind die Grundschüler in Welzheim und Kaisersbach wirklich auch so schlecht, wie in Baden-Württemberg und Deutschland eine aktuelle Studie darstellt? „Nein, man darf hier auf gar keinen Fall pauschalisieren“, sagt Michael Huy, Rektor der Welzheimer Bürgfeld-Gemeinschaftsschule.

Das Leistungsniveau von Viertklässlern ist laut einer Studie spürbar gesunken. Sie lesen, rechnen und schreiben signifikant schlechter als ihre Altersgenossen vor zehn Jahren. Die Corona-Pandemie ist ein Grund dafür - aber nicht der einzige. Viertklässler in Deutschland haben einer Studie zufolge zunehmende Rechtschreib-, Lese- und Matheprobleme und sind im Vergleich zu Viertklässlern vor zehn Jahren deutlich zurückgefallen. Das zeigt eine von der Kultusministerkonferenz (KMK) vorgestellte Studie, die im Abstand von fünf Jahren den Stand bei Viertklässlern untersucht.

An fast 1500 Schulen in ganz Deutschland wurden zwischen April und August 2021 etwa 27.000 Viertklässler getestet - in den Bereichen Lesen, Zuhören, Rechtschreibung und Mathematik. Im Vergleich zur letzten Erhebung im Jahr 2016 entsprachen die Kompetenzrückgänge im Lesen etwa einem Drittel, in Rechtschreibung und Mathematik einem Viertel eines Schuljahres. Verglichen mit 2011 liegen die Rückstände sogar bei rund einem halben Schuljahr. KMK-Präsidentin Karin Prien wies darauf hin, dass die Tests direkt nach dem langen Schullockdown im vergangenen Frühjahr und Sommer gemacht wurden. Lockdowns als Grund? Die Autoren der Studie vom Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) gehen davon aus, dass die Corona-Einschränkungen „zumindest teilweise“ für die Ergebnisse verantwortlich sind. Vor allem Kinder, die bereits mit Lernproblemen kämpfen, hätten unter dem Unterrichtsausfall besonders stark gelitten. Allerdings ließen sich die Entwicklungen nicht eindeutig und ausschließlich darauf zurückführen, da es auch schon zwischen 2011 und 2016 einen negativen Trend gab. Als mögliche Ursachen werden laut der Studie neben Corona Veränderungen in der Zusammensetzung der Schülerschaft, neue schulische Vorgaben und organisatorische Veränderungen in den Schulen genannt.

Michael Huy sagt: „Die Situation ist schon sehr prekär“

In Welzheim an der Bürgfeld-Gemeinschaftsschule möchte man sich die Testergebnisse dieser Studie in den nächsten Tagen noch genauer ansehen und dann analysieren, ehe man ein genaues Bild zeichnen könne. „Fakt ist aber, dass im Gesamten betrachtet die Leistungen aller Schüler nicht besser geworden sind und die Situation sehr prekär ist“, erklärt Michael Huy. Das liege aber nicht an den Schülern, sondern das größte Problem sei die Lehrerversorgung. Dies sieht auch der Kaisersbacher Grundschulrektor Michael Hieber so: „Mich verwundert dieses schlechte Abschneiden nicht, da wir seit Jahren vergessen haben, in die Grundschulen zu investieren. Und zwar nicht in finanzielle Arbeitsmaterialien, sondern ins Lehrerpersonal. Wir schaffen es gerade noch so, die Pflichtaufgaben abzudecken. Aber Förderkurse, Arbeitsgemeinschaften oder Lerngruppen gibt es nicht, da kein Personal da ist“, äußert sich Michael Hieber. In Baden-Württemberg sind für 2022 aktuell 5785 Lehrerstellen, betrachtet auf alle Schularten, zu besetzen. Das sind etwa sechs Prozent mehr als im Vorjahr (5438 Stellen), so das deutsche Schulportal.

Das größte Problem: Es fehlt an Fachkräften und Lehrerpersonal

Oft werden laut Michael Huy sogar Lehrkräfte eingestellt, die zweimal durch das Staatsexamen geflogen sind oder keine fachliche Ausbildung vorweisen können. „Es fehlt hier im Grundschulbereich seit Jahren an Personal, was sicher auch daran liegt, dass man den Beruf im Vergleich zum Gymnasiallehrer finanziell besser aufstellen müsste. Hier sind die Verdienstmöglichkeiten viel zu klein im Vergleich zur Sekundarstufe“, so Huy. Corona alleine die Schuld geben für dieses Testergebnis möchten beide Rektoren nicht. Im Gegenteil. „Die Kurve ist ja schon vor Corona gesunken“, so Huy. Das liege sicher auch daran, dass in Baden-Württemberg der Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund größer sei als in anderen Bundesländern. „Wenn zu Hause schon kein Deutsch gesprochen wird, dann ist es noch schwieriger, in der Schule gute Leistungen zu erzielen“, sagt Michael Huy. Dafür müsste man Förderklassen bilden und ein Zusatzangebot anbieten, was aber mit dem aktuellen Personal nicht möglich sei. „In Skandinavien schneiden die Schüler bei diesen Vergleichstests vor allem aus einem Grund besser ab. Hier wird differenzierter unterrichtet.

Heißt also, wenn bei einem Kind eine Leseschwäche zum Beispiel erkannt wird, dann bekommt dieser Schüler eine zusätzliche Fachkraft an seine Seite gestellt. Wir können in Deutschland nicht so differenziert unterrichten und müssen alle mitnehmen, den Schüler, der nur zwei Laute lesen kann, und den Schüler, der es schon super kann“, sagt Michael Hieber.

In Kaisersbach selbst sei man sogar sehr gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Das Angebot mit Home-Schooling wurde laut des Rektors sehr gut umgesetzt und das Schulkonzept als Naturparkschule zahle sich zudem aus. „Wir sehen anhand der Vergleichstests in Kaisersbach, dass wir sogar über dem bundesweiten Durchschnitt stehen“, sagt Hieber. Beide Rektoren sind sich einig: „Wenn die Politik nicht in Personal im Grundschulbereich investiert, wird die Gesamtsituation noch schlechter in den nächsten Jahren.“