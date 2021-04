Eine neue Asphaltdecke, neue Wasserleitungen sowie Leerrohre für einen Breitbandanschluss: Das soll die Gschwender Straße noch in diesem Jahr bekommen. Auch die Technischen Werke der Stadt Welzheim werden sich finanziell an der Sanierung der Kreisstraße beteiligen. Darüber hat der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung beraten.

Insgesamt sind für die Auswechslung der rund 65 Jahre alten Wasserleitung von der Burgstraße bis zum Ende der Bebauung Kosten in Höhe von 500 000 Euro