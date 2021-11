Bis weit in den Oktober hinein, oft auch noch im November, blüht die Wegwarte auf Brachflächen, Weiden, an Wegrändern und auch auf den Kaisersbacher Kräuterterrassen. In der Pflanzenlegende heißt es, und daher hat sie ihren Namen, die blaue Wegwarte gehöre zum Hofstaat der sehr seltenen zauberkräftigen, weißen Wegwarte. Die soll einst ein Burgfräulein gewesen sein, dass bis heute am Weg auf die Rückkehr ihres untreuen Prinzen warte.

Die sich frühmorgens öffnenden Blüten der Wegwarte