Höhere Kosten: Wie Bäckereien im Welzheimer Wald reagieren

Flink schlingt Martin Köngeter die Brezeln und füllt damit ein Blech. 1500 Stück des schwäbischen Traditionsgebäcks verlassen täglich die Backstube der Bäckerei Köngeter in Alfdorf, „alle von Hand geschlungen“. Die Brezel ist eines der Produkte, für die der Alfdorfer Bäckermeister bereits den Preis anheben musste. Seit Januar kostet sie 80 Cent, vorher waren es 75 Cent. Damals musste Martin Köngeter schon bei der Hälfte der Artikel die Preise erhöhen, etwa um fünf bis zehn Prozent, „je nach Artikel“.

Preis für Mehl, Milchprodukte und Heizöl ist gestiegen

Welche Kosten haben sich wiederum für die Bäckerei erhöht? Die für das Mehl zum Beispiel: Im Mai des vergangenen Jahres kostete es Martin Köngeter noch 37,50 Euro für 100 Kilogramm. Seit 1. Mai dieses Jahres bezahlt er 65 Euro für die gleiche Menge. Der Preis für Milchprodukte ist ebenfalls gestiegen, zum Beispiel um zwei Euro pro Kilo Butter; Margarine wurde teurer und Energie. „Meine Backöfen laufen mit Heizöl. Ich brauche 20.000 Liter Heizöl pro Jahr.“ Im Februar habe der Liter Heizöl 95 Cent gekostet. Ein stolzer Preis, fand Köngeter damals. Inzwischen ist der Heizölpreis weiter nach oben geklettert.

Rund 40 Mitarbeiter beschäftigt der Betrieb in Produktion und Verkauf

Die derzeitige allgemeine Teuerung spüren nicht nur Betriebe, sondern auch Mitarbeiter. In der Bäckerei und Konditorei von Martin Köngeter gab es Anfang des Jahres eine Lohnerhöhung. Wenn er es umsetzen kann, will der 55-Jährige eine weitere folgen lassen. Rund 40 Mitarbeiter beschäftigt der Betrieb in Produktion und Verkauf in der Hauptfiliale in Alfdorf sowie in Filialen in Welzheim und in den Rewe-Märkten in Alfdorf und Spraitbach.

Nicht alle Rohstoffe sind verfügbar

Zu den Kostenerhöhungen kommt der Umstand dazu, dass nicht alle Rohstoffe verfügbar sind. Sonnenblumenöl zu erhalten, stellt für den Bäckereibetrieb ebenso ein Problem dar wie für viele Privathaushalte. „Wir bekommen auch kein Sonnenblumenöl und Speiseöl von unserem Zulieferer.“ Das hat Folgen für das Sortiment. „Ein paar Sachen muss man umstellen. Ein paar Produkte gibt es nicht mehr.“ Zum Beispiel wird eventuell das Rezept für das Hafervollkornbrot beim Öl verändert. „Es kann sein, dass ich es umstelle auf Olivenöl“, so Martin Köngeter. Und er ergänzt: „Der eine oder andere Kuchen wird ausfallen.“

Ab Juni werden die Preise nochmals erhöht

Martin Köngeter ist seit 1990 Bäckermeister und hatte 1982 mit der Ausbildung begonnen. Solche Preisschwankungen bei den Rohstoffen hat er noch nicht gehabt. „Die Molkereiprodukte sind immer auch in Bewegung“, vergleicht er die Preisentwicklungen, „aber nicht so extrem wie jetzt.“

Der Bäckermeister fasst die Entwicklung zusammen: „So eine Preissteigerung wie in den letzten paar Wochen können wir nicht einfach abfangen.“ Ab Juni werden die Preise in seiner Bäckerei und Konditorei nochmals erhöht, kündigt Martin Köngeter an.

Wie reagieren die Kunden auf die Preisentwicklung? „Die meisten akzeptieren es“, sagt Martin Köngeter. „Es muss ja irgendwie weitergehen.“

„Die Lieferkosten schlagen sich für alle nieder“

Im Backcafé Behrens in Welzheim berichtet Mitgeschäftsführerin Claudia Fuchslocher ebenfalls von gestiegenen Preisen im Einkauf für Butter, Molkereiprodukte, Pflanzenöl, Hartweizengrieß, Mehl, und „die Lieferkosten schlagen sich für alle nieder“. Die Produkte müssen ja herangefahren werden. Weiterhin gibt sie zu bedenken: „Ab Oktober steigt der Mindestlohn.“

Das Backcafé Behrens hat in der vergangenen Woche die Preise erhöht. „Wir sind nicht mehr darum herumgekommen.“ Betroffen seien Teile des Sortiments: Spezialbrötchen mit viel Handarbeit, Kuchen und der Brotbereich. „Regionalprodukte sind im Kommen“, ergänzt Claudia Fuchslocher. Das Backcafé Behrens verwendet ohnehin, wo es geht, regionale Rohstoffe und strebt an, noch mehr davon zu bekommen, auch, um Lieferengpässe zu vermeiden.

Was sagen die Kunden? Es gab bereits vor Ostern die Frage, wann die Bäckerei die Preise erhöht, erzählt Claudia Fuchslocher. „Die Kunden sind es mittlerweile gewöhnt“, sagt sie mit Blick darauf, dass gerade in vielen Bereichen die Kosten steigen.

„Normalerweise müsste ein Brot knapp sechs Euro kosten, dass es sich rentiert“

Auch Blerim Hasani, Mitgeschäftsführer der Bäckerei Widmann, sein Bruder Achmet Hasani ist Bäckermeister, erzählt von den gestiegenen Preisen. Bereits vor zwei, drei Monaten habe man die Preise für einen Teil des Sortiments etwas angehoben, „minimal“, so Blerim Hasani. „Normalerweise müsste ein Brot knapp sechs Euro kosten, dass es sich rentiert.“

Für die Bäcker sei das Thema ganz schwer: Die Kunden sollen nicht verärgert werden. Andererseits: „Allein schon die Verpackungstüten kosten teilweise fast das Doppelte.“ Die Preise für die Kaffeebecher seien auch gestiegen. „Es gab in den letzten paar Monaten nicht irgendwas, was nicht teurer geworden ist.“

Preise noch einmal anheben: „Wir kommen nicht darum herum“

Auch für die Bäckerei Widmann, deren Hauptgeschäft in Gschwend ist, ist geplant, die Preise noch einmal anzuheben. „Wir kommen nicht darum herum.“

Die bisherige Erhöhung haben die Kunden mitgetragen. „Sie wissen das, wir müssen es. Wir werden ja gezwungen.“ Man habe das Geschäft seit zweieinhalb Jahren und bis kürzlich die Preise nicht erhöht. „Wir legen Wert auf gute Zutaten. Wir wollen nicht an der Qualität sparen.“

Von viel Verständnis der Kunden spricht auch Ljiljana Jooss von der Bäckerei Jooss für eine Preiserhöhung, die die gleichnamige Bäckerei am Kirchplatz vorgenommen hat. „Die Leute sind trotzdem verständnisvoll.“

Preise lang halten können durch Vorratshaltung

Man habe die Preise lang halten können durch große Möglichkeiten der Vorratshaltung. Sie habe ganz lang gezögert bei den Preisen und sei dann doch mit ihnen hochgegangen, sagt Ljiljana Jooss. Brezeln und Tafelbrötchen seien nun fünf Cent teurer, allerdings noch nicht für die Großkunden, sie wisse aber nicht, wie lange sie das halten könne. Nach Ostern habe man die Preise für die Brezeln, Brötchen sowie für Brot erhöht. Für Kuchen wurden sie bereits vorher etwas angehoben, so Ljiljana Jooss und verweist auf die gestiegenen Kosten auch für die Molkereiprodukte.

Sorge um langfristige Auswirkungen der Energiepolitik

„Es geht ja schon gar nicht mehr um teuer, sondern darum: Bekommen wir es noch oder bekommen wir es nicht mehr“, sagt Florian Wiedmaier. „Rapsöl gab es in den vergangenen zwei Wochen nicht“, erzählt er.

Der Geschäftsinhaber der Bäckerei Wiedmaier blickt mit Sorge auf den Weltmarkt für Mehl und Getreide wegen des Getreides, das in der Ukraine und in Russland nicht angebaut werde. Er sorgt sich auch um langfristige Auswirkungen der Energiepolitik wegen des Ukraine-Kriegs.

„Die Marge im Bäckerhandwerk ist traditionell sehr, sehr gering. Es bleibt gar nichts anderes übrig, als die Preiserhöhungen weiterzugeben.“ Produkte mit hochpreisigen Lebensmitteln seien schon teils um zehn Prozent teurer geworden, „beim Brot konnten wir es noch etwas abfedern“, das Kleingebäck sei bereits angehoben worden. Und, gibt Florian Wiedmaier beim Thema zu bedenken: „Die Mindestlohn-Anhebung kommt auch.“