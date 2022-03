Seinen Kundinnen und Kunden aus Welzheim und dem Schwäbischen Wald noch näher zu sein und ihnen alle seine Dienste zu bieten, ohne dass sie den Weg nach Schorndorf auf sich nehmen müssen, das gab den Anstoß dafür, dass der 34-jährige Hörakustikermeister Daniel Kohl am Samstag eine Filiale seines „Hörhäusle Kohl“ in der Schorndorfer Straße 31 in Welzheim eröffnet hat.

Als bodenständiger Handwerker hat Kohl seinen Beruf von der Pike auf gelernt und konnte in den vergangenen 18