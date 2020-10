Der „Historische Verein Welzheimer Wald“ veranstaltet am 1. November von 13 bis 16 Uhr im Museum Welzheim in der Pfarrstraße einen Handwerkertag.

Alte Handwerkskunst aus früheren Jahrhunderten wird in der Schmiede wiederbelebt. Ein Hobbyschmied zeigt, wie früher das heiße Eisen mit Hilfe des Feuers in der Esse am Amboss geformt wurde. Die Schmiede befindet sich im Untergeschoss des „Hirtenhäusles“, dieses gehört zur malerischen Gebäudegruppe um den alten Pfarrhof aus dem 18. und 19.