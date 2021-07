Die christlichen Kirchen durchleben eine sehr schwierige Zeit. Zurückgehende Mitgliederzahlen, Missbrauchsskandale, weniger direkte Kontakte in Corona-Zeiten. Wie behauptet sich da der Religionsunterricht an den Schulen? Wir haben unsere Fragen dazu an Religionslehrerin Ursula Poser gerichtet.

Die 40-jährige Welzheimerin ist verheiratet und lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in der Limesstadt. Wenn die evangelische Religionslehrerin am Welzheimer Limes-Gymnasium fremden