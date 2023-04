Hochwasserschutz: Michael Segan hört auf als Vorsteher des Wasserverbandes Kocher-Lein

Der Wasserverband Kocher-Lein ist seit mehr als 60 Jahren eine segensreiche Einrichtung: Sowohl der Welzheimer Wald als auch die Kommunen in den Nachbarlandkreisen Ostalb und Schwäbisch Hall profitieren davon, dass katastrophale Hochwasserereignisse im Lein- und Kochertal ausbleiben und die großen Wassermengen in mittlerweile elf Hochwasserbecken aufgefangen werden können. Nun steht ein Stabwechsel an: Der frühere Alfdorfer Bürgermeister Michael Segan hört als Vorsitzender des Wasserverbandes auf und hat in der letzten Sitzung die Verantwortung an seinen Nachfolger Armin Kiemel, Bürgermeister in Abtsgmünd, übergeben. Sechseinhalb Jahre lang hat Michael Segan nicht nur die Geschäfte geführt, sondern den verbandseigenen Bauhof modernisiert. „Ich habe einen intakten Verband hinterlassen, der technisch und finanziell - nämlich ohne Schulden - für die Zukunft gerüstet ist“, betont Michael Segan im Gespräch mit dem Mitarbeiter unserer Zeitung.

Sanierung der Staubecken

Alle zwei Jahre muss eines der elf Staubecken saniert werden. Das heißt, der See muss abgelassen und von Sedimenten befreit werden. Die technischen Anlagen wie Schieber und Steuerungshaus werden gerichtet, modernisiert und bei Bedarf erweitert. Das alles kostet viel Geld. Früher gab das Land Baden-Württemberg dafür einen Zuschuss in Höhe von 90 Prozent, schließlich ist Hochwasserschutz eine Landesaufgabe. Dieser Zuschuss ist mittlerweile auf 70 Prozent geschrumpft. Deshalb ist Sparen angesagt. Früher wurde jedes Jahr ein Becken gerichtet, jetzt ist dies nur noch alle zwei Jahre möglich. Außerdem mussten die Beiträge der 18 Mitgliedskommunen und der Landkreise Ostalb, Rems-Murr sowie Schwäbisch Hall kräftig angehoben werden.

Die Sanierungs- und Entlandungsarbeiten am Leineckstausee sind bis auf wenige Restarbeiten abgeschlossen. Beim Becken Reichenbach war der Verband zunächst davon ausgegangen, dass auch der Staudamm selbst erneuert werden müsste. Doch ein Gutachten hat mittlerweile bescheinigt, dass der Damm weiterhin standsicher und dicht ist. Die dafür im Haushalt eingesetzten 600.000 Euro Investitionskosten können deshalb eingespart werden. Das Staubecken Hüttenbühl bei Alfdorf soll im Anschluss im Jahr 2025 als Nächstes saniert werden.

Der Technische Betriebsleiter Marty Strasser gibt die Kosten für die Sanierung des Leineckstausees mit 1,3 Millionen Euro an, beim Becken Reichenbach mit 1,4 Millionen Euro. Der geplante Neubau einer neuen Halle beim Bauhof des Verbandes am Federbachsee unterhalb von Göggingen-Horn schlägt nach Angaben des neuen Vorsitzenden Armin Kiemel mit rund 190.000 Euro zu Buche.

Hochwasser an der Tagesordnung

Die Auswirkungen des Klimawandels bekommt auch der Wasserverband Kocher-Lein zu spüren, wobei die Kapazitäten der Hochwasser-Rückhaltebecken mit genügend Reserven ausgestattet sind. „Früher gab es im Sommer keine Hochwasser-Ereignisse, mittlerweile stehen sie jedes Jahr auf der Tagesordnung“, berichtet der Leiter des Bauhofs Bernd Stäb. Er erinnert sich an ein großes Unwetter am 23. Juni 2021 im Bereich der Gemeinde Schechingen mit Hagelschlag. Der Pegel des Stausees Federbach stieg innerhalb kürzester Zeit um drei Meter an. Außerdem wurde jede Menge Treibholz aus den Wäldern rund um Schechingen im See angeschwemmt. Bei Gründung des Wasserverbandes vor mehr als 60 Jahren gab es in der Regel Hochwasser am Ende des Winters während der Schneeschmelze, wenn noch starke Regenfälle hinzukamen. Die weiße Pracht hat sich mittlerweile auch in höheren Lagen rar gemacht. Nach trockenen Frühjahrsmonaten entstehen oftmals im Mai und Juni Hochwassersituationen. Der Boden ist dann hart und trocken und kann den Regen nicht mehr aufnehmen.

Außer dem Klimawandel gibt es noch eine weitere Herausforderung für den Verband. Der Biber wird in der Region heimisch, ist aber eine Gefahr für die Staudämme. Damit die Standsicherheit im wahrsten Sinne des Wortes nicht vom Biber untergraben wird, werden die Uferbereiche rund um den See und besonders am Staudamm mit Schotter geschützt, um die Biber abwehren zu können.

Der Wasserverband Kocher-Lein hat seinen neuen Vorsitzenden in der letzten Verbandsversammlung gewählt. Alle Mitglieder des Vorstandes sind in diesem Gremium ehrenamtlich tätig. Zu Kiemels Stellvertretern wurden Landrat Joachim Bläse und der Alfdorfer Bürgermeister Ronald Krötz gewählt. Nachfolger von Kassenverwalter Dieter Gerstlauer (Bürgermeister in Durlangen) ist der Gemeindekämmerer von Abtsgmünd Tobias Maier. Zu neuen Schaubeauftragten wählte die Versammlung Bürgermeister Marc Schäffler aus Leinzell und Bürgermeister Thomas Bernlöhr aus Welzheim.