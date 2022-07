Illegale Müllentsorgung wie in Welzheim ist ein kreisweites Problem

„Ich habe seit einem halben Jahr die Vermüllung von zwei Containerstandorten in Welzheim, an denen ich regelmäßig vorbeikomme, reklamiert. Ich habe diesbezüglich von den Beteiligten sehr unqualifizierte Antworten bekommen. Am Anfang hat die AWRM und Stadt Welzheim die Zuständigkeiten sich gegenseitig zugeschoben."

"Von der AWRM wurde mir auch mitgeteilt, dass das mich als Gebührenzahler nichts kostet. Das Problem ist den Verantwortlichen auch langjährig bekannt. Man hat auch teilweise kuriose Maßnahmen eingeleitet die natürlich keine Abhilfe bringen“, schrieb Volkhard Uetz aus Welzheim an die Welzheimer Zeitung.

Stadt Welzheim: Anzeigen möglich

Auf Rückfrage bei der Stadt Welzheim erklärte Pressesprecher Uwe Lehar: „Das ist ein kreisweites Problem. Wir haben den Platz an der Hundsberger Straße geteert, die AWRM hat die Container etwas anders platziert. Und wenn der Reinigungstrupp der AWRM seine Kontrollfahrten macht und wenn man eine Adresse findet, kommt es auch zu Anzeigen. Für die Plätze ist die AWRM zuständig, aber ein Patentrezept gibt es nicht.“

Oftmals ist es schwer, in den Müllsäcken Hinweise zu finden, aber wer Beobachtungen gemacht hat, kann diese immer beim zuständigen Polizeiposten oder der Stadt Welzheim oder der AWRM melden.