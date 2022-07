Immer weniger Regen: So setzt der Wassermangel dem Wald in Welzheim zu

Drei-Kaiser-Berge und Waldstücke liegen am Donnerstagmorgen noch hinter einem Dunstschleier, Nebelfetzen ziehen über die Baumwipfel. Es hat geregnet. Das freut Hubert Lechleitner, Förster im Forstrevier Welzheim-Althütte. Anders als der Schrebergärtner kann er seine Schützlinge, außer frisch gepflanzte Kulturen am Weg, nicht mit Wasser versorgen. „Da sind wir auf die große Gießkanne von oben angewiesen“, schmunzelt er. Die ergoss sich in der Nacht zum Donnerstag gerade noch rechtzeitig. Andernfalls ist sich Lechleitner sicher: „Es wäre nimmer lang gutgegangen.“

"Die Wärme ist nicht so das Problem"

Wie der Wald mit Wasser versorgt ist, das sieht der Förster zum Beispiel daran, ob einzelne Kräuter zwischen den Pflanzen welken, oder er gräbt mit dem Spaten in der Erde und macht sich ein Bild. Und war auch die Niederschlagsmenge in der Nacht zum Donnerstag „schon ganz ordentlich“, der Fachmann hofft auf weiteren Regen. Denn: „Die Wärme ist nicht so das Problem“, meint er mit Blick auf die Bäume. In den vergangenen zehn Jahren hätte es aber gehäuft wenig Niederschläge gegeben mit dazwischen wieder normalen Jahren. In Welzheim habe die langjährige Niederschlagsmenge im Durchschnitt bei 1000 Liter pro Quadratmeter gelegen, schätzt der Experte. In den trockenen, heißen Jahren 2018 und 2019 seien es etwa 850 Liter pro Quadratmeter gewesen.

Bäume im Revier nicht akut durch Hitze gestresst

Und dieses Jahr? „Im Frühjahr des Jahres haben wir einen sehr guten Start gehabt von der Feuchtigkeit her.“ Die Temperaturen seien für den Sommer normal. Zwischen 30 und 35 Grad seien nichts Ungewöhnliches. Insofern sieht der Förster die Bäume in seinem Revier nicht akut durch Hitze gestresst.

Aber: „Dass es in den letzten Jahren immer weniger geregnet hat, hat Folgen für einen Baum.“ So plagten in den vergangenen Jahren vermehrt und sehr stark wieder Borkenkäfer die Wälder. „Die Gegenwehr der Bäume fehlt, vor allem bei Fichte und Tanne. Sie sind zu geschwächt durch den Wassermangel.“ Im Forstrevier von Hubert Lechleitner finden sich zu 70 Prozent Fichten, Tannen und Nadelholz.

Der Rest ist Laubholz, überwiegend Buchen. Sie weisen Vorschäden im Wurzelwerk aus dem sehr heißen und sehr trockenen Sommer 2003 auf. Bereits im Winter 2020/21 musste der Förster im Revier Buchen mit Trockenschäden entfernen. Die erkannte man daran, dass die Bäume im oberen Drittel der Krone kein Blatt mehr hatten.

Ist das Wurzelwerk geschädigt, geraten die Buchen schneller in Stress.

Was heißt Hitzestress eigentlich bei einem Baum? Fürs Leben, fürs Wachstum und für die Fotosynthese braucht der Baum Flüssigkeit. „Ist das bis in die Krone nicht gewährleistet, hat der Baum Stress.“

Zeigt sich hier der Klimawandel? „Wer will das einschätzen? Ich weiß es nicht“, sagt Hubert Lechleitner, es könne sein. Man denke sehr langfristig im Wald. Das werde man rückwirkend beurteilen müssen, der Wassermangel sei aber auffallend.

Pflanzung von Arten, die mit Trockenheit besser rechtkommen

Die Fachleute reagieren und stellen sich bei der Pflanzung auf Arten ein, die mit Trockenheit besser zurechtkommen, auf Douglasien, Eichen, Linden. „Das Ziel ist, einen möglichst vielseitigen Wald zu gründen.“ Einen, der breiter aufgestellt ist und besser durch die Wetterphänomene kommt.

Und die Folgen der Trockenheit? Käfergeschädigtes Holz geht gewöhnlich zu niedrigeren Preisen weg. Wie wirkt sich der Ausfall von trockenheitsgeschädigten Bäumen auf das Ökosystem Wald aus? „Ein geschlossener Wald hat ein gewisses Innenklima. Es ist meist deutlich kühler als auf einer Freifläche.“ Das würde gestört. Und kommt Licht an den Boden, entwickeln sich dort Blühpflanzen und Arten, manches, was sonst nicht gedeihen würde. Nutzen? Schaden? Das ist die menschliche Betrachtungsweise. „Die Natur macht immer etwas daraus“, weiß Hubert Lechleitner.