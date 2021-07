Als Dankeschön gab’s eine Freikarte für den Schwabenpark, doch allein die Möglichkeit, ohne Termin an eine Corona-Impfung zu kommen, hat am Samstagnachmittag insgesamt 83 Impfwillige zum Kaisersbacher Freizeitpark gelockt. 30 haben sich am Samstag vom mobilen Impfteam des Kreisimpfzentrums Waiblingen mit dem Vakzin von Johnson & Johnson impfen lassen, 53 mit Biontech – darunter auch zwölf unter 18-Jährige. Für den Sonntagnachmittag rechnet Gerd Holzwarth, Leiter des Kreisimpfzentrums,