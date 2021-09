Eigentlich wird den in Deutschland zugelassenen Corona-Impfstoffen ein guter Schutz gegen Covid-19 attestiert. Selbst gegen schwerere Verläufe der problematischeren Delta-Variante des Virus haben die Impfstoffe noch eine gute Wirksamkeit. Nichtsdestotrotz wird gelegentlich von sogenannten Impfdurchbrüchen berichtet, also von Corona-Erkrankungen bei Menschen, die bereits vollständig geimpft sind. Was bedeutet das für Hochrisikogruppen wie die Bewohner von Senioren- und Pflegeheimen – und was