Defibrillatoren (AED - Automatisierter externer Defibrillator) sind so konzipiert, dass jeder Ersthelfer sie im Notfall einsetzen kann. Sie sind selbsterklärend und es ist keine spezielle Ausbildung erforderlich. Sie können helfen, Leben zu retten in der Zeit, in der professionelle Hilfe noch unterwegs ist.

Ein AED kann im Notfall nur dann zum Einsatz kommen, wenn Ersthelfer auch wissen, dass ein solches Gerät zur Verfügung steht und wo sich dieses Gerät befindet. Der AED in