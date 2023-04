Indiacafieber in der Welzheimer Justinus-Kerner-Halle

Große Banner mit der Aufschrift „#indiacafieber“ und viele aus Papier gebastelte Indiacas zierten am vergangenen Sonntag die Wände der Justinus-Kerner-Halle. Der CVJM Welzheim hatte zum Saisonstart wieder zum Indiacaturnier „Welzheimer-Wald-Cup“ im Rahmen der Eichenkreuz-Liga eingeladen und dazu die Halle passend geschmückt.

Der Einladung sind dieses Mal 13 Mannschaften aus ganz Baden-Württemberg gefolgt. Das Turnier wurde in den Klassen Damen, Herren, Mixed und Junioren untereinander ausgetragen.

Indiaca ist ein Rückschlagspiel ähnlich wie Volleyball. Das Spielfeld ist durch ein Netz getrennt und Ziel jeder Mannschaft ist es, das Spielgerät - die Indiaca - so oft wie möglich im gegnerischen Spielfeld auf den Boden zu spielen. Beim Turnier in Welzheim wurde auf Zeit gespielt: Wer nach zweimal acht Minuten mehr Punkte erzielt hatte, war der Sieger des Spiels.

Besonders in Kreisen des CVJM ist Indiaca eine beliebte Sportart. Gestartet wurde deshalb auch mit einem gemeinsamen Gottesdienst.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer, die im Laufe des Tages in die Justinus-Kerner-Halle gekommen waren, konnten viele spannende Spiele beobachten. In jeder Spielklasse, mit Ausnahme der Damen, war auch immer mindestens eine Welzheimer Mannschaft vertreten, die natürlich vom heimischen Publikum besonders angefeuert wurde.

Dieser Einsatz hat sich gelohnt. Bei vier heimischen Mannschaften hat sich Welzheim mit drei Mannschaften einen Platz auf dem Treppchen gesichert.

Bei den Herren holte die Mannschaft EK Nordhausen II, noch vor der eigenen Mannschaft EK Nordhausen I, den ersten Platz. Der CVJM Welzheim durfte sich hier über den dritten Platz freuen. Auch bei den Damen siegte das Team EK Nordhausen. Zweiter wurde hier der CVJM Enzweihingen.

In der Spielklasse Mixed siegte das Team des CVJM Enzweihingen, vor dem CVJM Winnenden. Um den dritten Platz kämpften die Mannschaften CVJM Welzheim I und CVJM Welzheim II, den sich schlussendlich die Mannschaft CVJM Welzheim I sichern konnte. Auch die Nachwuchsspieler gaben in ihren Spielen ihr Bestes und man konnte sehen, dass sie mit Ehrgeiz und Freude dabei sind. Am Ende landete die Mannschaft CVJM Welzheim, hinter der Mannschaft CVJM Rutesheim, auf dem zweiten Platz.

Ganz gleich, wie die Platzierungen am Ende ausfielen, war der Spaß am Spiel durch alle Klassen hinweg erkennbar. Alle Spiele waren geprägt von einem freundlichen und fairen Umgang der Spielerinnen und Spieler untereinander. Fehler wurden stets zugegeben und am Ende gab es immer ein „Shakehands“. So herrschte alles in allem eine sehr gute Stimmung.

Für den passenden Rahmen des gesamten Turniers sorgte die hervorragende Bewirtung des CVJM Welzheim: Ob kaltes Bier, leckeres warmes Mittagessen oder Kaffee und Kuchen, es war für alles gesorgt. Am Abend konnten alle auf einen gelungenen und erfolgreichen Tag zurückblicken.