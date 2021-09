Die Zahl der Corona-Infektionen steigt wieder, doch in der Limes-Stadt ist die Lage noch moderat. „Es geht noch in Welzheim“, berichtet Nicole Marquardt-Lindauer, Leiterin des Haupt- und Personalamts der Stadtverwaltung. Die Zahl der Erkrankten liegt in Welzheim im Moment „im einstelligen Bereich“. Um diese können sich die Mitarbeiter im Rathaus kümmern, ohne Überstunden zu machen, zumindest, was die behördlichen Fragen betrifft.

{element}

„Was gerade mehr Aufwand verursacht, sind in