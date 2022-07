Innenstadt von Welzheim: „Corona-Querdenker“ am Werk?

Nachdem rund um das Welzheimer Straßenfest Aufschriften wie „Mörder“ oder „Es ist keine Wirtschaftskrise, es ist ein Raubzug“ festgestellt wurden, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. „Es liegt seit Sonntag eine Anzeige vor. Ich kann aktuell nicht sagen, an wie vielen Orten in Welzheim diese Aufschriften zu finden sind, aber es sind ein paar Orte. Auch der Sachschaden ist noch nicht bezifferbar“, erklärt Rudolf Biehlmaier vom Polizeipräsidium in Aalen. Einen wichtigen Hinweis hat er jedoch: „Wer Beobachtungen gemacht hat oder auch mit einem Sachschaden betroffen ist, soll sich bitte bei der Polizei in Welzheim unter der Telefonnummer 07182/92810 melden. Dann können wir diese Hinweise in unsere Ermittlungen aufnehmen.“

Vor der Corona-Schnellteststation in Welzheim und auch auf dem großen Parkplatz hinter der AOK oder in der Nähe des Aldi sind die Aufschriften „Mörder“ und „Es ist keine Wirtschaftskrise, es ist ein Raubzug“ zu sehen. Auch an den Kreisverkehren gibt es Ähnliches zu sehen. Die Vermutung liegt nahe, dass der oder die Täter mit den Corona-Maßnahmen und den Entscheidungen der Politik nicht zufrieden sind. „Meinungsfreiheit ist wichtig, aber Sachbeschädigung geht nicht“, so Welzheims Pressesprecher Uwe Lehar.

Und auf Facebook gibt es schon weit über 100 Kommentare zu diesen Vorkommnissen. Viele sind nicht damit einverstanden, dass Eigentum der Stadt oder Privateigentum beschmiert wird. Einige meinen aber, dass es doch nicht so schlimm sei und die „Sprayer“ recht hätten. So schreibt ein User auf Facebook: „Weil jemand die Wahrheit sprüht? Okay, das ist Sachbeschädigung, daher finde ich die Lösung am Kreisverkehr auf Stoff besser.“ Ein anderer Nutzer schreibt: „Es ist doch nur ein Container und eine Straße, die sicher nichts für das Versagen der Gesellschaft können.“