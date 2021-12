Der Ropbachsee in Welzheim ist derzeit die Heimat zumindest eines Bibers. Der Biber befindet sich im Rems-Murr-Kreis wieder in Ansiedlung. Nach fast 130 Jahren kehrt er nun in seinen Lebensraum auf natürliche Weise zurück. Das Umweltschutzamt begrüßt diese Entwicklung.

„Bei Behinderung des Wasserabflusses durch Biberdämme können Dammdrainagen ein wertvolles Hilfsmittel sein. Je nach vorliegendem Konflikt können die Biberberater des Landratsamtes und die Bibermanager des