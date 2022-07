Ist der Powernap als Mittagsschlaf gut? Tipps für den Tag der Hängematte aus Welzheim

Was gibt es Schöneres als ein kleines Nickerchen zwischendurch? Und dann noch in der Hängematte, ein Traum für viele Welzheimer. Doch wer es nicht rechtzeitig schafft wieder aufzustehen, ist für den Rest des Tages müder als zuvor. Zum Tag der Hängematte am 22. Juli kann jeder den Selbstversuch starten, wie der Mittagsschlaf zum richtigen Powernap wird.

Der amerikanische „Feiertag“, übersetzt „Hammock Day“, fällt immer auf den 22. Juli, denn das liegt genau in der Mitte der sogenannten „Dog Days of Summer“ in den USA vom 3. Juli bis 11. August. Das sind die heißesten Tage des Jahres. Aber Vorsicht: Wer zu lang schläft, wird nicht mehr richtig wach. „Wenn wir uns hinlegen, befinden wir uns in der Wachphase. Dann beginnen wir zu entspannen und sinken kurz nach dem Einschlafen in die REM-Phase, einem Halbschlaf mit schnellen Augenlidbewegungen. In den leichten Schlaf fallen wir individuell unterschiedlich nach etwa 15 Minuten, nach weiteren 15 Minuten erreichen wir die Tiefschlafphase. Die Körperfunktionen werden heruntergefahren, der Herzschlag verlangsamt sich. Werden wir dann geweckt, sind wir schlaftrunken und brauchen lange, um wieder in die Gänge zu kommen. Je nach Studie werden sechs bis 20 Minuten als optimale Nap-Dauer angeführt“, heißt es zusammengefasst in Schlafstudien.

Der Schlüssel-Tipp aus Welzheim: Um den individuell optimalen Zeitpunkt für das Aufwachen herauszufinden, einfach einen Gegenstand wie einen Schlüssel über der Sofa- oder Hängemattenkante halten. Wenn die Muskulatur sich beim Eintritt in die Tiefschlafphase entspannt, fällt der Schlüsselbund herunter und weckt einen auf.

Was bringt der Powernap wirklich? „Insbesondere am frühen Nachmittag gegen 13 Uhr steigert der Kurzschlaf nachweislich die kognitive Leistungsfähigkeit und die Reaktionsfähigkeit. Wir sind erholt und produktiver. Zudem hat das Nickerchen gesundheitsfördernde Effekte, zum Beispiel wirkt es sich positiv auf unser Herz-Kreislauf-System aus“, heißt es in einer Pressemitteilung des Orthos Fachlabor für Kieferorthopädie GmbH & Co. KG.