Justinus Kerner aus Welzheim: Wenn es um die Blutwurst geht

Dass Justinus Kerner (1786 - 1862) Amtsarzt in Welzheim war und später Oberamtsarzt in Weinsberg, ist bekannt. Dass er dort auch gedichtet hat, ebenso. Weniger bekannt ist jedoch, dass der Arzt medizinisch geforscht hat. Dabei geht es um die Wurst, genauer um die Blutwurst. Der Verzehr von mit Bakterien infizierter Blutwurst führte zu Botulismus. Eine Vergiftung, die früher unweigerlich und qualvoll zum Tod führte. Die napoleonischen Kriege von 1792 bis 1815 hatten viel Armut hinterlassen, vor allem auf dem Land. In dieser Zeit gab es innerhalb weniger Tage mehrere schwer Erkrankte mit ähnlichen Symptomen, die einen rätselhaften Tod starben.

Befund des Arztes: Es wird kein Speichel mehr ausgeschieden

Kerner untersuchte die Patienten und wunderte sich: „Die Tränenflüssigkeit verschwindet, die Speiseröhre wird zu einem toten und bewegungslosen Rohr. In allen Schleimhohlräumen der menschlichen Maschine steht die Sekretion des normalen Schleims vom größten Magen bis zum Tränenkanal und den Ausscheidungskanälen der Lingualdrüsen still. Es wird kein Speichel ausgeschieden. Es ist kein Tropen Nässe im Mund zu spüren, keine Träne wird mehr abgesondert. Im Gehörgang tritt kein Ohrenschmalz auf, auch Anzeichen eines Austrocknens der Eustachischen Röhre sind erkennbar. In der Nase wird kein Schleim ausgeschieden.“

Alle Patienten hatten geräucherte Blutwurst gegessen. Justinus Kerner sammelte insgesamt 230 Fallbeschreibungen und veröffentlichte zwei Abhandlungen darüber in den Jahren 1820 und 1822. Der schwäbische Dichterarzt wurde so zum Erstbeschreiber des Botulismus und erforschte die Entstehung des „Wurstgiftes“.

Botulismus ist eine auch heute noch meldepflichtige Erkrankung, die in Deutschland noch zehn- bis 20-mal im Jahr registriert wird. Das Wurstgift wird von einem sporenbildenden Bakterium gebildet. Kerner beschrieb die Symptome, den Verlauf der Vergiftung und fertigte die entsprechenden wissenschaftlichen Befunde an. Das machte er mit einer Exaktheit, Präzision und Vollständigkeit, die heute noch Gültigkeit haben. 70 Jahre später wurde das auslösende Bakterientoxin entdeckt.

Dr. med. Steffen Häfner von der Medizinischen Universitätsklinik und Poliklink in Tübingen schreibt dazu in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung unter anderem: „In einem außerordentlich gefährlichen Selbstversuch mit einem wässrigen Extrakt aus verdorbenen Würsten stellte Kerner fest, dass die wässrige Lösung des Wurstgiftes tatsächlich sauer schmeckte und bei ihm auch die Anfangssymptome der Wurstvergiftung auslöste. Hinsichtlich der Therapie des Botulismus war er äußerst einfallsreich und erfinderisch und setzte bereits eine Magensonde und eine Art Schrittmachertherapie mit der Leidener Flasche ein, 50 bzw. 110 Jahre vor deren offizieller Einführung in die klinische Medizin. Kerner vermutete bereits, dass das Wurstgift in kleinster Dosierung auch als Heilmittel gegen die Übererregbarkeit im peripheren motorischen Nervensystem eingesetzt werden könnte, zum Beispiel bei der Chorea oder bei der Hypersekretion und antizipierte damit die therapeutische Wirksamkeit des Botulinumtoxins. Eine Beurteilung der Untersuchung Kerners zeigt, wie modern Kerner dachte und welch ausgezeichneter klinischer Beobachter er war.“

Botulinumtoxin, ein hochwirksames Neurotoxin, ist laut dem Tübinger Wissenschaftler derzeit in aller Munde, und zwar als gefürchtete Infektionskrankheit, aus Angst vor einem terroristischen Angriff oder als Therapeutikum, vor allem in der Neurologie, Dermatologie und Urologie. Botulinumtoxin gehört zu den giftigsten bekannten Substanzen. Theoretisch würde ein Gramm ausreichen, um eine Million Menschen zu töten. Die Giftaufnahme kann sowohl über den Magen-Darm-Kanal als auch über die Atmenwege, beispielsweise als geruchloser Kampfstoff erfolgen. In den USA wird derzeit eine Impfung mit einfacher Anwendung entwickelt, um gegen die potenzielle Biowaffe gerüstet zu sein.

Populär wurde die Substanz durch die Verwendung zu kosmetischen Zwecken, beispielsweise zur Milderung von Gesichtsfalten. Die Behandlung mit Botox ist eine Methode zur Minderung der Falten im Gesicht. Dabei wird das Nervengift Botulinumtoxin in verschiedene Gesichtsmuskel injiziert. Das Gift schränkt die Nervensignale in den ausgewählten Muskeln ein, daraus resultiert eine gezielte Lähmung in den mit Botox behandelten Bereichen.

Die Faltenbehandlung wird eingesetzt, um Sorgenfalten zwischen den Augen, Zornesfalten auf der Stirn, Krähenfüße an den Augen und Falten um den Mund oder im Kiefer- und Halsbereich zu verringern.

Justinus Kerner, 1786 in Ludwigsburg geboren, studierte von 1804 bis 1808 Medizin in Tübingen. Nach einigen Zwischenstationen in Dürrmenz, Wildbad, Welzheim und Gaildorf ließ sich Kerner in Weinsberg nieder, wo er zuletzt Oberamtsarzt war. Justinus Kerner lebte zwischen 1812 und 1816 in Welzheim.