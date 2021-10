Kurz vor Halloween sind Kürbisse auf dem Welzheimer Wald sehr gefragt. Vor allem Kinder haben großen Spaß, die Kürbisse auszuhöhlen und sie für Halloween zu gestalten. Verschiedene Angebote stehen in Welzheim, Alfdorf und Kaisersbach zur Verfügung. Und Ideen gibt es viele. Wer schöne Kürbisse gestaltet, darf Fotos davon gerne an welzheim@zvw.de per E-Mail schicken. Die schönsten Bilder werden in der Welzheimer Zeitung veröffentlicht.

Es gibt Experten für die herbstliche