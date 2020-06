Die Feuerwehr in Welzheim hatte am Dienstagvormittag um 7.30 Uhr einen Feuerwehreinsatz in Breitenfürst. Dort kam es zu einem Kabelbrand zwischen einem Wohnhaus und einem Schuppen. Es war ein größeres Stromkabel von einer Fotovoltaikanlage in Brand geraten. Schließlich wurde durch die Welzheimer Feuerwehr, zusammen mit einer Elektrofirma, im Gebäude und auf dem Dach die PV-Anlage stromlos gemacht und so konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden.

