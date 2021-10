Die Kastell-Realschule in Welzheim ist für ihr europäisches Schulprojekt über das Leben während der Corona-Pandemie ausgezeichnet worden. Sie erhielt für „We can still do it! E-learning in times of corona“ von der Jury das eTwinning-Qualitätssiegel 2021 für beispielhafte Internetprojekte. Damit verbunden sind hochwertige Sachpreise sowie Urkunden zur Anerkennung, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung des Pädagogischen Austauschdiensts des Sekretariats der Kultusministerkonferenz